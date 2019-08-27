Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов

Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Число ИИС превысило 1 млн

Саминвесторвчера в 06:18

Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов

РИА Новостивчера в 09:23

Биржа подбила цифры по ИИС

Коммерсантъвчера в 08:21

Александр Разуваев, ИАЦ «Альпари»: Россияне выбирают биржу

SIA.ruвчера в 21:35

На Московской бирже зарегистрирован 1 млн ИИС

Finam.Ruвчера в 05:10

Граждане открыли более 1 млн ИИС

Банки.рувчера в 03:25

Илья Рощупкин: «Облигации федерального займа гарантируют доход при низком уровне риска»

Радио Business FM Челябинск26 августа в 03:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:43, Вашингтон
Шоу-бизнес

У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка

RuNews24.ru вчера в 20:21
Политика

Американскому сенатору отказали в российской визе

Американский сенатор Рон Джонсон сообщил, что Россия отказала ему в визе.
Ведомости 26 августа в 20:49
Происшествия

В Москве произошел пожар в 24-этажном жилом доме

РИА Новости вчера в 16:42
Экономика

Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян

Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста 26 августа в 23:43
Политика

Путин разрешил Эрдогану купить Су-57

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 09:57
Авто

Mini анонсировала специальную версию Mini Remastered

SpeedMe вчера в 09:40
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО вчера в 10:41
Кино

Студия «Мельница» прорабатывает образ подружки Лунтика

Экономика сегодня вчера в 23:28
Космос

«Союз» доставил робота «Федора» на МКС

Корабль «Союз» с роботом «Федором» на борту успешно пристыковался к международной космической станции.
Вместе-РФ вчера в 05:30
Происшествия

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Газета.Ru вчера в 01:57
Армия и оружие

Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019

Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.
ТАСС вчера в 03:50
Политика

Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Армия и оружие

В России разрабатывают новый вертолёт на основе проектов КБ Миля

Директор по инновациям холдинга «Вертолёты России» (входит в «Ростех») Андрей Шибитов рассказал о разработке нового типа вертолётов на основе проектов конструкторских бюро Камова и Миля, а также Казанского вертолётного завода.
RT на русском вчера в 21:23
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Теннис

Калинская на старте US Open обыграла чемпионку турнира

Анна Калинская вышла во второй круг US Open. Россиянка на старте турнира в двух партиях обыграла американку Слоан Стивенс.
Sportbox.RU вчера в 23:43
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Театры

В Новосибирске готовят спектакль о Егоре Летове и Янке Дягилевой

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» поставит спектакль о жизни сибирских рок-музыкантов Егора Летова и Янки Дягилевой.
Культуромания вчера в 12:59
Кино

В Marvel появится первый супергерой-гей

Сюжет фильма «Вечные» повествует о расе сверхлюдей. Они защищают Землю от другой расы, которая вражески настроена против нашей планеты.
ГЛАС.RU вчера в 07:17
Армия и оружие

Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»

Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
РБК вчера в 17:27
Общество

Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии

Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости вчера в 14:12
Экономика

Philip Morris может воссоединиться с Altria

Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) официально сообщила, что ведет переговоры о слиянии с компанией Altria.
Коммерсантъ вчера в 11:36
Здоровье

Каширские врачи пришили мужчине отрезанный «болгаркой» палец

Со слов пациента, при работе с «болгаркой» разлетелся диск (скорость вращения диска составляет 7-9 тысяч оборотов в минуту! – прим) .
Kashira.ru 26 августа в 11:14
Футбол

«ПСЖ» заинтересован в Манджукиче из-за травм Мбаппе и Кавани

По информации интернет-портала, французский клуб хочет приобрести хорвата из-за травм ведущих форвардов парижан Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе, выбывших на месяц.
Чемпионат вчера в 21:33
Экономика

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

Власти России рассматривают возможность установления квоты в 50% на госзаказ российских товаров.
РБК вчера в 19:39
Общество

Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка

Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия вчера в 14:13
Музыка

Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»

Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости вчера в 05:37
Происшествия

Житель Арканзаса открыл стрельбу по полицейским

Житель города Уэст-Хелена (штат Арканзас, США) забаррикадировался в доме и начал стрелять по полицейским, передаёт Fox News.
REGNUM вчера в 22:10
Общество

Десятки дорог и аэропорт во Владивостоке подтоплены после ливней

В результате сильных ливней, которые обрушились на Владивосток, оказались подтоплены десятки автомобильных дорог, а также международный аэропорт.
Life.ru вчера в 23:17
Происшествия

Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге

Телепрограмма вчера в 17:35
Политика

Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева

Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.
Известия вчера в 15:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное