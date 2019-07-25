Политика
СБУ отпустила экипаж задержанного российского танкераBFM.ru 10:25
Моряки с задержанного на Украине российского танкера Neyma освобождены из-под стражи. Об этом сообщает издание Strana.ua со ссылкой на источники в СБУ. «При этом с российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя», — сообщили собеседники портала.
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Украина по официальному каналу пока не связалась с РФ по поводу задержанного танкера
Независимая газета12:55
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:39, Вашингтон
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
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Скончался народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 13:17
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Нюша запечатлела на видео, как отдыхает с мужем у бассейна
Обновлено в 11:39
Общество
Американскую журналистку восхитил российский «Макдоналдс»
Обновлено в 11:49
Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Политика
МИД России предупредил Киев о последствиях захвата танкера
«Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», — цитируют представителя дипломатического ведомства РИА Новости.
Обновлено в 11:19
Политика
МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск Игоря Егоровича Зайцева.
Обновлено в 13:29
Общество
Французский модный дом Sonia Rykiel закрывается
Обновлено в 11:53
Кино
Трейлер боевика «Гемини»: Уилл Смит пошел войной на Уилла Смита
Обновлено в 10:09
Финансы
Евро опустился ниже 70 рублей впервые с марта прошлого года
Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 25 июля, опустился ниже 70 руб. К 15.37 мск евро подешевел на 54 коп. к закрытию среды до 69,97 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 70 руб. 12 марта прошлого года.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Политика
Украина нашла в Катаре альтернативу российскому газу
«Работаем над тем, чтобы уже с января 2020 года можно было осуществлять поставки газа на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — написал Макогон в Facebook.
Обновлено в 07:49
Общество
Полигон «Воловичи» в Коломне закроют до конца года
Обновлено в 13:43
Единоборства
Матиас отказался от гонорара за бой с Дадашевым
Обновлено в 14:22
Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
В интернете появился трейлер российского сериала "Чернобыль" производства Amalgama Studio.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Бейонсе раскрыла детали диеты после рождения близнецов
За время беременности артистка набрала немало лишних килограммов, но, к удивлению поклонников, вскоре вышла на сцену почти в идеальной форме.
Обновлено в 04:58
Наука
CRISPR вылечил мышей от мышечной дистрофии без редактирования генома
Применение искусственного активатора генов на основе каталитически неактивного белка dCas9 позволило эффективно увеличить экспрессию гена ламинина в мышцах мышей, больных мышечной дистрофией 1А типа.
Обновлено вчера в 13:02
Общество
В Госдуме предложили добавлять золотым медалистам 11 баллов к ЕГЭ
В Госдуму внесен законопроект о начислении школьникам с золотой медалью как минимум 11 баллов к итогам единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 03:10
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Игры
Посетители Gamescom 2019 увидят живой геймплей Cyberpunk 2077
Как следует из официального пресс-релиза, разработчики покажут посетителям стенда живой геймплей Cyberpunk 2077.
Обновлено в 14:20
Футбол
Болельщики «Марселя» благодарят «Динамо» за покупку Н’Жье
В социальных сетях многие болельщики французской команды благодарят российский клуб за покупку, намекая на то, что форвард ничем особенным не запомнился в составе «Марселя».
Обновлено в 07:05
Авто
Chevrolet Blazer получит новый двигатель
Транспортное средство получит новый двигатель, но лишится дизельного мотора, объем которого равен 1,6 литра, а уровень мощности составляет 139 лошадиных сил.
Обновлено в 07:18
Общество
Дума разрешила получать реальные компенсации за изъятое судом жилье
Глава профильного комитета Павел Крашенинников («ЕР») в зале пленарных заседаний рассказал: теперь гражданин, который купил жилье, не зная о его криминальном прошлом, а потом потерял его по решению суда, сможет через суд истребовать компенсацию из казны РФ или «в размере суммы реального ущерба на дату изъятия жилья, или исходя из кадастровой стоимости» — по выбору.
Обновлено в 12:33
Экономика
«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей
Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости.
Обновлено в 11:42