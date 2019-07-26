Политика
Моряки с задержанного Украиной российского танкера вернулись домойИнтерфакс 03:53
Все члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного на Украине, вернулись в Краснодар, сообщили "Интерфаксу" в пятницу международной федерации транспортных рабочих (ITF).
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