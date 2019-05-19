Моряки задержанного Египтом судна Sea Shark просят о помощиNews.ru 13:07

Экипаж задержанного властями Египта судна Sea Shark написал письмо в Международную федерацию транспортных рабочих. Они просят о медицинской помощи, жалуются на суровые условия содержания и говорят о проблемах со связью.

Музыка Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.

Шоу-бизнес Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.

Футбол «Спартак» и ЦСКА лишились шансов на Лигу чемпионов Как отмечается, победа «Краснодара» лишила столичные ЦСКА и «Спартак» шансов попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

Политика Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.

Происшествия В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.

Политика КНР в обход санкций продолжает обеспечивать КНДР продовольствием Китайские власти обеспечивают КНДР рисом и удобрением, несмотря на санкции Совета безопасности ООН.

Музыка Организаторы «Евровидения» аннулировали голосование белорусского жюри Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" приняли решение аннулировать результаты голосования профессионального жюри в Белоруссии после того, как судьи разгласили информацию об итогах.

Происшествия Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».

Политика Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.

Гаджеты Huawei лишится Android из-за Трампа Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.

Политика Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.

Политика Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.

Экономика NYT: Deutsche Bank не отправил минфину США отчет по Трампу Deutsche Bank не стал в 2016-2017 годы направлять минфину США отчет по финансовым переводам американского лидера Дональда Трампа.

Футбол Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ» Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе после получения двух индивидуальных наград намекнул на возможную смену клуба.

Политика Порошенко отправил в отставку главу администрации президента Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил главу администрации Игоря Райнина.

Происшествия В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.

Экономика Счетная палата не ожидает роста реальных доходов россиян 2019 году Согласно прогнозу экспертов, доходы россиян серьезно упали в первом квартале и реального их роста во втором квартале также ожидать не стоит.

Экономика «Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ» Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.

Здоровье Ученые КФУ дали советы, как избежать укусов гадюк Исследователи из Казанского (Приволжского) федерального университета дали жителям Татарстана ряд советов, как избежать укусов обитающих в республике гадюк.

Шоу-бизнес Новый клип МакSим сняли без певицы В конце апреля 2019 года поклонников творчества МакSим настигла страшная новость: певица попала в ДТП и находится в больнице с тяжелыми травмами.