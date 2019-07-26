Политика
Названо предназначение задержанного СБУ российского танкераГазета.Ru вчера в 23:23
Экипаж задержанного СБУ российского танкера перевозил его в порт Измаил на ремонт, передает РИА "Новости". Об этом рассказал старший помощник капитана Александр Чайкин.
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Член экипажа задержанного СБУ судна заявил, что танкер шёл в порт на ремонт
RT на русскомвчера в 23:46
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