Политика
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в МосквуРИА Новости вчера в 21:11
Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово. Ранее СБУ задержала в порту Измаил российский танкер Nika Spirit.
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В Москву прибыли моряки задержанного на Украине российского танкера
Московский Комсомолецвчера в 22:32
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