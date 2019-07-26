Политика

Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в МосквуРИА Новости вчера в 21:11

Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово. Ранее СБУ задержала в порту Измаил российский танкер Nika Spirit.
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