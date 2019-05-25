Общество
Моряки с арестованного в Стамбуле судна отправились в РоссиюИзвестия вчера в 23:58
Шесть российских моряков, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию. Как сообщает российское генконсульство в Стмбуле, положение экипажа РФ резко ухудшилось несколько недель назад после отказа работадателей обслуживать судно и команду.
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Моряки арестованного в Стамбуле за долги судна возвращаются в Россию
Комсомольская правдавчера в 21:53
Шестеро российских моряков с арестованного в Стамбуле судна «Стримлайн» отправятся на родину
Эхо Москвывчера в 19:05
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В израильских СМИ обсуждается публикация на российском ресурсе Avia.pro, в которой заявлено о якобы нарушении работы РЛС Израиля в результате использования российской системы РЭБ.
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Слуцкий охарактеризовал игру «Витесса» в последнем матче
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий высказался относительно ничейного счета во встрече с "Утрехтом" (1:1) в первой игре финала плей-офф за право выступить в Лиге Европы, передает "Советский спорт".
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НАТО впервые за долгие годы намерено принять новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы», исходящей со стороны России.
Обновлено вчера в 23:16
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Трамп рассмотрит вопрос помилования ряда военных преступников
Вопрос о помиловании "двух-трех" американских военнослужащих, совершивших военные преступления, рассматривается президентом США Дональдом Трампом.
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В правительстве ведут работу над производством новых форм лекарственных препаратов для семей с паллиативными детьми, сообщает в пятницу телеканал RT со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.
Обновлено вчера в 15:15
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
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Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
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Обновлено вчера в 11:37
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Продажи кнопочных телефонов с ОС KaiOS превысили 100 млн
Для современных кнопочных телефонов даже выпустили операционную систему KaiOS, в успехе которой многие сомневались.
Обновлено вчера в 14:39
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Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая
Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51
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Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок
Школьникам, которые собираются на последний звонок, необходимо предупредить своих родителей о предстоящих планах – сообщить место, время и примерную продолжительность празднования, а также оставить контакты двух-трех человек, которые будут праздновать с ними.
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Парижская прокуратура рассматривает версию террористического сговора при взрыве в Лионе.
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Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
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Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
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«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию
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