Происшествия

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в РоссиюРИА Новости 18:59

Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство. Судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, было арестовано в июне 2018 года за долги его предыдущего владельца.
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Моряки арестованного в Стамбуле за долги судна возвращаются в Россию

Комсомольская правда21:53

Российские моряки возвращаются на родину спустя почти год на арестованном в Стамбуле судне

Газета.Ru21:44

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

РИА Новости18:59

Российские моряки с арестованного судна в Стамбуле сошли на берег

Интерфакс19:22

Шестеро российских моряков с арестованного в Стамбуле судна «Стримлайн» отправятся на родину

Эхо Москвы19:05

В генконсульстве сообщили, что моряки арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

ТАСС18:49

Моряки арестованного в Турции судна отправились в Россию

РБК21:08
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Стало известно, что такое решение SD Association ставит под угрозу смартфоны от Huawei, поскольку данные гаджеты поставляются с небольшим объемом встроенной памяти.
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Происшествия

Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери

Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
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Нобелевский лауреат Гелл-Манн скончался в США

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В эфире французского телеканала BFMTV показали кадры, на которых запечатлен возможный виновник взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
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Происшествия

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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
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