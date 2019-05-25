Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в РоссиюРИА Новости 18:59
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство. Судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, было арестовано в июне 2018 года за долги его предыдущего владельца.
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Бывшей помощнице госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе. В МИД РФ объяснили, что Нуланд была включена в черный список.
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Трамп расстроился из-за отставки Мэй
Президент США Дональд Трамп расстроился из-за ухода в отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
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Общество
Финляндия откроет визовые центры в 16 российских городах
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К Зеленскому подал иск в суд люстрационный комитет
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Нобелевский лауреат Гелл-Манн скончался в США
Обновлено в 17:33
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Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Опубликован снимок подозреваемого по делу о взрыве в Лионе
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Обновлено в 18:12
Происшествия
Неизвестные расстреляли полицейского в Туле
Нападение на полицейского в Туле подтвердили в областном управлении МВД России, передает ТАСС. Раненого мужчину госпитализировали.
Обновлено в 06:34
Здоровье
Два медведя на Сахалине оказались опасными для жизни
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Обновлено в 02:56
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Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
Обновлено в 04:02
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Обновлено в 16:34
Политика
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Политика
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Обновлено в 21:23
Авто
Спорткар Marussia превратят в электромобиль
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Шоу-бизнес
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Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
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