Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в РоссиюРИА Новости 18:59

Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство. Судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, было арестовано в июне 2018 года за долги его предыдущего владельца.

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

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