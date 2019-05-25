Происшествия

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в РоссиюВести.Ru вчера в 19:25

Находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне "Стримлайн" шестеро российских моряков сошли на берег и отправились в Россию. Ранее сообщалось, что в июне 2018 года вышедшее из Ростова-на-Дону судно прибыло для ремонта в Стамбул, где было арестовано за долги его предыдущего владельца.
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с чего всё началось
Шесть российских моряков с арестованного в порту Стамбула судна Streamline сошли на берег и направляются в Россию, сообщает
 генконсульство РФ на своей странице в Facebook.
Коммерсантъ01:29

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Шестеро российских моряков после почти года, проведенного на арестованном в Турции судне, возвращаются на Родину

Эхо Москвы01:30

Моряки с арестованного в Стамбуле судна отправились в Россию

Известиявчера в 23:58

В генконсульстве сообщили, что моряки арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

ТАССвчера в 18:49

Моряки арестованного в Турции судна отправились в Россию

РБКвчера в 21:08

Российские моряки с арестованного судна в Стамбуле сошли на берег

Интерфаксвчера в 19:22

Российские моряки возвращаются на родину спустя почти год на арестованном в Стамбуле судне

Газета.Ruвчера в 21:44

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

РИА Новостивчера в 18:59
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Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

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Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
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НАТО примет новую военную стратегию из-за «российской угрозы»

НАТО примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России.
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Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара

Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие

Армия Хафтара подошла к Триполи

Обновлено в 00:45
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено 23 мая в 10:12
Гаджеты

Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD

Китайская корпорация Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD, так как компанию исключили из организации SD Association.
Обновлено в 00:19
Политика

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Общество

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Происшествия

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Начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, арестованный по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, развесил в своей камере в московском СИЗО «Лефортово» несколько икон и стал «истово молиться».
Обновлено в 02:42
Общество

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Оказалось, что в среднем купить платье на выпускной в Ярославле можно за 2190 рублей. Это на 40% ниже средней цены по стране.
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Хоккей

Мчимся в финал: не пропустите матч Россия – Финляндия на «Матч ТВ»

РОССИЯ – ФИНЛЯНДИЯ 23 мая 2019, стадион имени Ондрея Непелы, Братислава, Словакия прямая трансляция на «Матч ТВ» – в 16:05 Как и ожидалось, сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол

В субботу пройдет заключительный тур ФНЛ

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Происшествия

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Обновлено вчера в 20:45
Политика

МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину

Заместитель главы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину.
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Под Челябинском погиб подросток, бросившийся спасать детей

Обновлено вчера в 12:14
Космос

SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink

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Политика

Собчак заявила об отставке Суркова

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.
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«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию

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Сын Татьяны Васильевой ослеп на один глаз

О самочувствии артиста сообщил друг семьи Стас Садальский. Сын 72-летней актрисы Татьяны Васильевой давно сидит на очень строгой диете.
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Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге

Конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
Обновлено вчера в 23:10
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Тереза Мэй уйдет в отставку 7 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня.
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Общество

Россияне массово променяли вино на пиво

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
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Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A

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