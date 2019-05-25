Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в РоссиюВести.Ru вчера в 19:25

с чего всё началось

Находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне "Стримлайн" шестеро российских моряков сошли на берег и отправились в Россию. Ранее сообщалось, что в июне 2018 года вышедшее из Ростова-на-Дону судно прибыло для ремонта в Стамбул, где было арестовано за долги его предыдущего владельца.

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

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