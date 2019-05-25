Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна отправились в РоссиюИзвестия вчера в 23:58
Шесть российских моряков, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию. Как сообщает российское генконсульство в Стмбуле, положение экипажа РФ резко ухудшилось несколько недель назад после отказа работадателей обслуживать судно и команду.
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Моряки арестованного в Стамбуле за долги судна возвращаются в Россию
Комсомольская правдавчера в 21:53
Шестеро российских моряков с арестованного в Стамбуле судна «Стримлайн» отправятся на родину
Эхо Москвывчера в 19:05
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Политика
Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 17:00
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Общество
Гороскоп на 25 мая: Львов сегодня не сдвинешь с места, меланхоличны будут и Овны
Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется.
Обновлено вчера в 13:19
Авто
В Ростове-на-Дону продают уникальный ВАЗ-2108 за 13 млн рублей
В Ростове-на-Дону выставили на продажу уникальный гоночный ВАЗ-2108 за 13 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 10:18
Космос
Химия звезд проливает новый свет на колбасу Gaia
Используя только информацию о химических следах звезд Gaia, исследователи более точно определили возраст галактики.
Обновлено 23 мая в 10:58
Здоровье
Диетолог назвала альтернативу шаурме для перекуса в городе
Обновлено вчера в 10:54
Авто
Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль
Инженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ и конструкторское бюро «Спектр» приступают к созданию нового электромобиля на базе российского спорткара Marussia.
Обновлено вчера в 12:53
Здоровье
Роспотребнадзор провел консультации по профилактике клещевых инфекций
Сотрудники Роспотребнадзора дали порядка 52 тысяч консультаций с 1 по 15 мая в рамках всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевого энцефалита, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:54
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено 23 мая в 09:58
Происшествия
В Хакасии найдено тело одного из пропавших в прошлом году туристов
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:48
Футбол
Месси выиграл «Золотую бутсу» в шестой раз за карьеру
Обновлено вчера в 23:01
Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США
Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погибли три человека
Обновлено в 00:28
Хоккей
Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России
Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.
Обновлено вчера в 02:08
Общество
В Петербурге закрыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Кафе «Добродомик» на Детской улице в Петербурге временно закрыли. Заведение предоставляло бесплатные обеды для пенсионеров.
Обновлено 23 мая в 16:13
Футбол
Рамос размышляет об уходе из «Реала»
Сразу две испанские газеты сообщают, что капитан "бланкос" Серхио Рамос размышляет о вариантах продолжения карьеры в другом клубе.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено вчера в 10:30
Здоровье
Ученые придумали, как бороться с хронической бессонницей без таблеток
С 1903 года веронал уже массово прописывали пациентам от бессонницы.
Обновлено в 01:00
Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа
Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате взрыва в центре Лиона
Взрыв произошел в пятницу вечером на пешеходной улице в центре французского города Лион, сообщает BFM TV.
Обновлено вчера в 12:21
Шоу-бизнес
40-летний бизнесмен подарил iPhone Дане Борисовой на первом свидании
Мужчина — 40-летний бизнесмен, родом из Ставрополя, но планирует купить жилье в Москве.
Обновлено в 00:00
Политика
Киев признал зависимость от торговли с Россией
Украина в настоящий момент не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено в 00:37
Политика
Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение инциденту в Керченском проливе
В ходе рассмотрения обращения Украины, российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Новый глава генштаба ВСУ рассказал о судьбе Донбасса
Обновлено вчера в 11:07
Армия и оружие
Минобороны: В сирийской провинции Хама боевики готовятся к наступлению
В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 16:27
Кино
Экранизацию Соника отложили на 3 месяца для переработки дизайна героя
Обновлено вчера в 12:13