Общество

Моряки с арестованного в Стамбуле судна отправились в РоссиюИзвестия вчера в 23:58

Шесть российских моряков, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию. Как сообщает российское генконсульство в Стмбуле, положение экипажа РФ резко ухудшилось несколько недель назад после отказа работодателей обслуживать судно и команду.
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Шесть российских моряков с арестованного в порту Стамбула судна Streamline сошли на берег и направляются в Россию, сообщает
 генконсульство РФ на своей странице в Facebook.
Коммерсантъ01:29

Подробнее о событии

Шестеро российских моряков после почти года, проведенного на арестованном в Турции судне, возвращаются на Родину

Эхо Москвы01:30

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

РИА Новостивчера в 18:59

Российские моряки возвращаются на родину спустя почти год на арестованном в Стамбуле судне

Газета.Ruвчера в 21:44

Моряки арестованного в Турции судна отправились в Россию

РБКвчера в 21:08

Российские моряки с арестованного судна в Стамбуле сошли на берег

Интерфаксвчера в 19:22

В генконсульстве сообщили, что моряки арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

ТАССвчера в 18:49

Моряки с арестованного в Стамбуле судна отправились в Россию

Известиявчера в 23:58
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Юнкер заявил о подделке Грецией статистики ради вступления в еврозону

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Греция стала участником еврозоны, представив недостоверную статистику.
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Повторное землетрясение произошло в Дагестане

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Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал воспоминания начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о поездке в Крым в 2010 году.
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По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
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Сегодня трибунал ООН по морскому праву примет решение по иску Украины к России об освобождении моряков, задержанных к Керченском проливе 25 ноября прошлого года за нарушение российской границы.
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Huawei отстранили от Wi-Fi-альянса

Объединение крупнейших производителей беспроводных устройств Wi-Fi Alliance заявило, что временно ограничило членство китайской компании Huawei.
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В Атлантическом океане у побережья Флориды упал небольшой самолет. Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в твиттере.
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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
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