Моряки с арестованного в Стамбуле судна отправились в РоссиюИзвестия вчера в 23:58

с чего всё началось

Шесть российских моряков, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию. Как сообщает российское генконсульство в Стмбуле, положение экипажа РФ резко ухудшилось несколько недель назад после отказа работодателей обслуживать судно и команду.

Моряки с арестованного в Стамбуле судна отправились в Россию

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