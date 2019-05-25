Общество
Моряки с арестованного в Стамбуле судна отправились в РоссиюИзвестия вчера в 23:58
Шесть российских моряков, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию. Как сообщает российское генконсульство в Стмбуле, положение экипажа РФ резко ухудшилось несколько недель назад после отказа работодателей обслуживать судно и команду.
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Шесть российских моряков с арестованного в порту Стамбула судна Streamline сошли на берег и направляются в Россию, сообщает генконсульство РФ на своей странице в Facebook.Коммерсантъ01:29
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