Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединилиЭкономика сегодня 08:13

Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции. Завершающий стык символизирует окончание всего создания газопроводной системы в Черном море. Соответствующую информацию приводит RT со ссылкой на РИА Новости.

Авто В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.

Космос Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что Началова ранее смогла победить онкологическое заболевание.

Здоровье В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Армия и оружие Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".

Футбол Торты на день рождения: Александр Кокорин отметил в СИЗО 28-летие Футболист питерского "Зенита" Александр Кокорин, который находится в следственном изоляторе за участие в двух драках в центре Москвы, отпраздновал 28-й день рождения.

Гаджеты Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показали на первом живом видео Сегодня гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показали на первом живом видео.

Общество Российские театры присоединились к акции «Возьмите ребенка в театр» Российские театры присоединились международной благотворительной акции "Возьмите ребенка в театр", в рамках которой дети из малообеспеченных семей или домов-интернатов смогут бесплатно посмотреть спектакль.

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Спорт Во Франции выдан ордер на арест бывшего президента ВФЛА Балахничева Французский суд выдал ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Елена Беркова Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.

Культура Дни рождения Для поклонников Вашего выдающегося таланта стало уже хорошей традицией встречать 20 марта как праздник российской культуры.

Здоровье Росстат назвал самые распространенные детские заболевания в России В Росстате проанализировали заболевания детей в России от 0 до 14 лет в 20107 году.

Космос NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.

Музыка Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.

Политика После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары «Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».

Здоровье Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.

Происшествия В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.

Авто Компания Volvo начнет продавать электрокары в России Шведская компания Volvo объявила о намерении начать продажи своего первого электрокара, который официально представят публике на ближайшем автосалоне в текущем году.

Происшествия Группировку по продаже БАДов под видом лекарств задержали в Петербурге В Санкт-Петербурге задержаны 11 подозреваемых по делу о продаже пенсионерам БАДов под видом дорогих лекарств.

Экономика Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.

Шоу-бизнес Вышедшая из декрета Елизавета Боярская устала от работы Набравшаяся сил во время декретного отпуска Лиза Боярская не смогла долго работать в высоком темпе без последствий – накануне актриса призналась, что очень устала.

Политика Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну» Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.

Политика Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что не собирается "варить кашу" с Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.