Политика
Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединилиЭкономика сегодня 08:13
Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции. Завершающий стык символизирует окончание всего создания газопроводной системы в Черном море. Соответствующую информацию приводит RT со ссылкой на РИА Новости.
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Авто
В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia
Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Космос
Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент
Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак
Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что Началова ранее смогла победить онкологическое заболевание.
Обновлено в 17:49
Здоровье
В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии
Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Обновлено в 08:48
Политика
Назарбаева временно заменит спикер Сената Казахстана Токаев
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн
Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено в 18:43
Футбол
Торты на день рождения: Александр Кокорин отметил в СИЗО 28-летие
Футболист питерского "Зенита" Александр Кокорин, который находится в следственном изоляторе за участие в двух драках в центре Москвы, отпраздновал 28-й день рождения.
Обновлено в 11:40
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показали на первом живом видео
Сегодня гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показали на первом живом видео.
Обновлено в 14:35
Общество
Российские театры присоединились к акции «Возьмите ребенка в театр»
Российские театры присоединились международной благотворительной акции "Возьмите ребенка в театр", в рамках которой дети из малообеспеченных семей или домов-интернатов смогут бесплатно посмотреть спектакль.
Обновлено в 17:18
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Спорт
Во Франции выдан ордер на арест бывшего президента ВФЛА Балахничева
Французский суд выдал ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Культура
Дни рождения
Для поклонников Вашего выдающегося таланта стало уже хорошей традицией встречать 20 марта как праздник российской культуры.
Обновлено в 18:45
Здоровье
Росстат назвал самые распространенные детские заболевания в России
В Росстате проанализировали заболевания детей в России от 0 до 14 лет в 20107 году.
Обновлено в 02:33
Космос
NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит
Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.
Обновлено вчера в 14:17
Музыка
Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе
Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары
«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».
Обновлено в 14:28
Здоровье
Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными
Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.
Обновлено в 17:14
Авто
Компания Volvo начнет продавать электрокары в России
Шведская компания Volvo объявила о намерении начать продажи своего первого электрокара, который официально представят публике на ближайшем автосалоне в текущем году.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Группировку по продаже БАДов под видом лекарств задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержаны 11 подозреваемых по делу о продаже пенсионерам БАДов под видом дорогих лекарств.
Обновлено в 15:20
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Вышедшая из декрета Елизавета Боярская устала от работы
Набравшаяся сил во время декретного отпуска Лиза Боярская не смогла долго работать в высоком темпе без последствий – накануне актриса призналась, что очень устала.
Обновлено в 10:34
Политика
Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено в 12:49
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что не собирается "варить кашу" с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено в 19:01