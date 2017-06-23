Политика
Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединилиЭкономика сегодня вчера в 08:13
Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции. Завершающий стык символизирует окончание всего создания газопроводной системы в Черном море. Соответствующую информацию приводит RT со ссылкой на РИА Новости.
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Хоккей
«Даллас» обыграл «Флориду» благодаря дублю Радулова
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашней арене одолел «Флориду» со счетом 4:2.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:01
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено вчера в 13:28
Гаджеты
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено вчера в 06:00
Спорт
Власти Франции выдали ордер на арест бывшего главы ВФЛА Балахничева
Власти Франции выдали ордер на арест Валентина Балахничева, бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает AFP.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Президент Чехии посоветовал провести децентрализацию власти на Украине
Президент Чехии Милош Земан заявил, что властям Украины необходимо внести в Конституцию изменения для проведения децентрализации власти в стране, передаёт чешское агентство CTK.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
В Госдуме ответили на заявление Климкина о начале «газовой войны»
Ранее Климкин заявил, что Москва попытается развернуть против Киева новую «газовую войну» по истечении срока действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит российского голубого топлива через украинскую территорию.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма
Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено вчера в 16:52
Наука
Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде
Ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением "продвинутых" технологий для своего времени.
Обновлено вчера в 18:41
Шоу-бизнес
Мама Марии Порошиной попала в больницу
Мама Марии Порошиной попала в больницу Наталья Красноярская почувствовала себя плохо на работе.
Обновлено вчера в 09:02
Экономика
Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост
В феврале объём «свободных денег» у россиян увеличился на 5,5% — до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январём текущего года.
Обновлено вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено вчера в 11:03
Общество
Изобретатель, которого встретили в очереди за бесплатной едой, воюет с депутатами за звание ветерана
«Изобретатель СССР стоит в очереди за бесплатным супом» — под такими заголовками вышли десятки публикаций с его фотографией.
Обновлено вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро
Президент Украины Петр Порошенко назвал Россию причиной плохого развития киевского метрополитена.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
Власти доработают процедуру предоставления инвестквот
Процедуру выделения инвестквот доработают, чтобы она стала максимально прозрачной, заявил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока.
Обновлено вчера в 03:39
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38
Кино
Дэвид Линч записал онлайн-курс по созданию кино
Обновлено вчера в 14:00
Общество
У иркутского замгубернатора нашли недвижимость в Италии
Речь идет о Дмитрии Чернышове, заместителе губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Обновлено вчера в 03:07
Политика
Премьер Австралии вызовет посла Турции из-за заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении вызвать посла Турции, поскольку находит оскорбительным заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное после теракта в мечетях Новой Зеландии.
Обновлено вчера в 20:34
Транспорт
В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны
Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено вчера в 09:04
Хоккей
ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина
В Москве продолжают выявлять сильнейшего в серии Кубка Гагарина представители Западной конференции КХЛ – столичные "Динамо" и ЦСКА.
Обновлено вчера в 15:41
Спорт
Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в японской Сайтаме
Японская Сайтама на ближайшие пять дней станет центром фигурного катания - здесь стартует чемпионат мира.
Обновлено вчера в 17:04
Здоровье
Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Росстат изменит методику подсчета доходов россиян
Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
В Хабаровском крае Генпрокуратура выявила коррупционера лесной отрасли
Бывший чиновник Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела, открытого Генеральной Прокуратурой.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником
Второй учитель школы города Артем в Приморье уволен после инцидента с видео, на котором физрук толкнул ученика, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37