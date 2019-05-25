Политика
Международный трибунал постановил освободить украинских моряковАМИТЕЛ 07:29
Международный трибунал ООН по морскому праву постановил освободить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, сообщает "Звезда". Перехваченные и конфискованные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" необходимо вернуть Украине, следует из вердикта инстанции.
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