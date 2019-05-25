Политика

Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряковРИА Новости 07:29

Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. Об этом объявил глава трибунала Пак Чжин Хён.
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Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

РИА Новости07:29

Международный трибунал ООН призвал Россию освободить украинских моряков

Коммерсантъ07:16

Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

Ведомости07:15

Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

RT на русском07:04

Трибунал ООН обязал Россию вернуть Украине арестованных моряков и корабли

Интерфакс06:57

Международный суд обязал Россию освободить украинских моряков

РБК06:54

Международный трибунал ООН потребовал от России немедленно освободить украинских моряков

Эхо Москвы07:30
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Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»

Обновлено вчера в 15:01
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Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие

В России хотят создать электромагнитные ракеты

В концерне «Техмаш» задумались над созданием ракет для реактивных систем залпового огня, которые будут способны поражать цель электромагнитным импульсом.
Обновлено вчера в 02:30
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Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
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На видео сняли «поезд» из спутников Илона Маска

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Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школе

Обновлено в 06:26
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Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Единоборства

Конор Макгрегор получил травму на тренировке

Скандально известный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор травмировал левую руку во время тренировки.
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Задержана замглавы УФНС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Космос

Снимок: Астрономы-любители замечают «лопасти» у Большого красного пятна Юпитера

Недавно астрономы-любители стали замечать новые образования – «лопасти» и «хлопья» - которые разлетаются в разные стороны от, как представляется на первый взгляд, «раскручивающегося» БКП.
Обновлено в 03:55
Космос

В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX

Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.
Обновлено 23 мая в 21:09
Политика

Трамп прибыл в Японию с визитом

Американский президент Дональд Трамп прибыл в субботу, 25 мая, в Японию с государственным визитом на четыре дня.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Бывшие военные США призвали Трампа не допустить войну с Ираном

Около 70 бывших высокопоставленных военных США опубликовали в War on the Rocks письмо к президенту США Дональду Трампу с просьбой не допустить роста напряженности и войны с Ираном.
Обновлено в 04:08
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено 23 мая в 16:35
Политика

Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Подмосковье женщина покусала и избила полицейских

Уголовное дело возбудили в подмосковном Пушкино в отношении 23-летней женщины, которая, по предварительным данным, покусала и избила полицейских, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
Обновлено в 07:19
Политика

Украинская прокуратура пообещала вызвать Порошенко на допрос

Речь идет, в частности, о легализации незаконно полученных доходов, неуплате налогов, хищении средств у украинской армии.
Обновлено в 06:46
Футбол

«Тамбов» продлил контракт с полузащитником

По словам Худякова, после игры с петербуржцами «Тамбов» планирует продлить контракты еще с несколькими футболистами, у которых истекают договоры в конце сезона.
Обновлено в 07:01
Хоккей

Третьяк: с 2020 года ЧМ по хоккею будут проходить на канадских площадках

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение с 2020 года проводить чемпионаты мира на узких площадках.
Обновлено в 06:35
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Общество

Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами

Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Спецназовцу отказались компенсировать ракетно-бомбовый удар

Согласно документам суда, в сентябре 1999 года капитан Лысых, служивший в 15-м отряде спецназа «Вятич» внутренних войск МВД, получил тяжелую минно-взрывную травму в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

Более 50 человек пострадали из-за пожара на судне в Таиланде

Обновлено в 05:35
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено вчера в 01:47
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Спорт

Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии

Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Политика

Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 05:10
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Уилл Смит отругал сына за опоздание на премьеру «Аладдина»

Обновлено в 04:05
Происшествия

Следствие: чемодан в Лионе взорвали дистанционно

Взрывное устройство в чемодане во французском Лионе было оснащено системой дистанционного управления.
Обновлено в 06:19
Общество

Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра

Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 01:46
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