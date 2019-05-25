Политика
Международный трибунал ООН обязал Россию отпустить украинских моряковПолит.ру 25 мая в 07:20
Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить задержанных в Керченском проливе моряков и корабли, сообщает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В МИД РФ прокомментировали решение Морского трибунала по инциденту в Керченском проливе
Комсомольская правда25 мая в 07:42
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Наука
Ученые создали визуальную модель делящейся стволовой клетки
Обновлено вчера в 10:36
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Экономика
К «Ашан» потянулись иски от арендодателей
Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что один из крупнейших торговых центров Москвы АО «Авиапарк» требует более 110 млн рублей с ООО «Ашан».
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Политика
Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»
За три года российские следователи не завели ни одного уголовного дела по мотивам «панамского досье», из-за того что власти Панамы не представляют документы, которые бы подтвердили описанные в расследовании нарушения.
Обновлено в 05:37
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Общество
Жириновский признал право женщин, не желающих иметь детей
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал тех женщин, которые сознательно отказываются создавать семью и рожать детей.
Обновлено в 06:01
Футбол
Гасперини: «„Аталанта“ достойно выступит в Лиге чемпионов»
Рулевой "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выход своей команды в Лигу чемпионов.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Губернатор Иркутской области попал в больницу
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован после жалоб на боль в спине.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
Экоактивисты пострадали на станции Шиес в ходе столкновений с охраной
Несколько экоактивистов, дежурящих на станции Шиес Ленского района Архангельской области, пострадали в ходе утренних столкновений с ЧОП «Гарант Безопасности» в понедельник.
Обновлено в 04:41
Политика
США отказались заключать торговую сделку с Китаем
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не будут заключать торговую сделку с КНР, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:33
Политика
Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко
Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал о причинах конфликта с экс-президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:38
Космос
В ракету «Союз» при запуске с Плесецка попала молния
В ракету-носитель «Союз» со спутником «Глонасс-М» на старте попала молния, однако она не помешала запуску ракеты, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Армия США заказала российские патроны
В опубликованном перечне интересующих армию США боеприпасов значатся патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), пулеметам Калашникова различных модификаций, крупнокалиберному пулемету ДШК, снайперской винтовке СВД, а также охотничьи боеприпасы 12 калибра.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Дагестане три человека погибли в ДТП с двумя легковушками
Три человека погибли, трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Дагестане, сообщает МВД региона.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Заключенные одесской колонии устроили бунт
Обновлено в 06:23
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro уже представили в Китае
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Минтруд предложил ввести для чиновников надбавку к зарплате
Речь идёт о предложении Министерства труда России, предполагающем введение системы наставничества и выплат надбавок к зарплате за успешное обучение нового сотрудника.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Во Франции задержали подозреваемого в организации взрыва в Лионе
"Только что задержали подозреваемого по делу о посылке со взрывным устройством", - написал министров в Twitter.
Обновлено в 05:03
Космос
Первый экипаж SpaceX прибыл в Звездный городок для тренировок
Первый экипаж пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon приехал на тренировки в подмосковный Звездный городок, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:35
Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн грязной нефти
К настоящему моменту Белоруссия вернула в Россию уже более 80 тысяч тонн загрязненной нефти, сообщили в понедельник в концерне "Белнефтехим".
Обновлено в 05:00
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56