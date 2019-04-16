Политика

«Морской старт» планируют перебазировать из США на Дальний ВостокМосковский Комсомолец 03:34

Вопрос о месте базирования платформы планируют рассмотреть 16 апреля. «Морской старт» могут направить в Советскую Гавань для запусков ракеты «Союз-5 light». По словам источника, нахождение платформы в США делает невозможным старт новой российской ракеты.
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Пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток России

Эхо Москвы01:32

Плавучий космодром «Морской старт» может переехать из США в РФ

Российская газета01:51

Единственный в мире плавучий космодром перебазируют в Россию

URA.Ru01:11

Российский плавучий космодром переместят из США, рассказал источник

Газета.Ru02:36

«Морской старт» предложено перебазировать из США в Советскую Гавань

Взгляд.рувчера в 23:57

«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток

Известиявчера в 23:17

Источник: «Морской старт» планируют перебазировать из США на Дальний Восток

РИА Новостивчера в 23:05
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Политика

В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до Петербурга

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На 3D-принтере впервые напечатали живое сердце

Израильские ученые впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце из тканей человека.
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Здоровье

В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали

Более 16 тысяч детей не смогли попасть к педиатру в течение недели, а около 68 тысяч – не попали в установленный нормативами 24-часовой срок, сообщил министр.
Обновлено в 07:57
Культура

Скончался известный писатель-фантаст Джин Вулф

Американский писатель-фантаст, автор знаменитой серии "Книга Нового Солнца" Джин Вулф ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает сайт издательства Tor.
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Политика

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Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
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Влад Топалов показал забавное фото с сыном

33-летний певец Влад Топалов, который недавно впервые стал отцом, опубликовал в Instagram забавный кадр с маленьким сыном, которому нет еще и полугода.
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Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Муж Сальмы Хайек поможет восстановить собор Парижской Богоматери

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Политика

Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Транспорт

В России предложили ввести платный проезд по перекресткам

Представители Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили ввести платные перекрестки в России ради избавления от пробок.
Обновлено в 01:58
Энергетика

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%

Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57
Общество

В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%

Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Общество

Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.
Обновлено в 05:01
Футбол

Охранник видел Кокорина в стриптиз-клубе до дня драки

Охранник стриптиз-клуба Андрей Козлов рассказал о конфликте нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком.
Обновлено в 10:34
Политика

Штабы Зеленского и Порошенко подписали соглашение о дебатах

Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона для проведения дебатов, передает "Украинская правда".
Обновлено в 10:18
Хоккей

UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова

Обновлено в 02:16
Политика

Лужков раскритиковал нерасторопность пожарных при тушении Нотр-Дама

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков указал на нерасторопность французской пожарной службы и слишком долгую «раскачку» властей при тушении пожара в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 11:14
Спорт

«ПСЖ» поддержит реконструкцию Нотр-Дама

"Пари Сен-Жермен" окажет помощь в реконструкции собора Нотр-Дам де Пари, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:51
Происшествия

В Красноярске уволена избившая школьниц учительница

Обновлено в 04:52
Происшествия

В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов

В Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из 16 судов. Всего в городе 22 районных суда.
Обновлено в 08:54
Гаджеты

Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему

Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
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Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
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Губернатор Вологодской области в прямом эфире обсудит проблемы вологжан

Губернатор Вологодской области обсудит с жителями региона интересующие проблемы, в том числе, подробней сообщит о новшествах в "мусорной реформе".
Обновлено в 07:09
Политика

Савченко намерена баллотироваться в Верховную раду

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Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов

Спасатели тушат крупный пожар на складе пиломатериалов в Хабаровске, сообщает региональное ГУ МЧС.
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Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
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Космос

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

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