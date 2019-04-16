«Морской старт» перебазируют от США к РоссииLenta.ru 03:54

Плавучий космодром Морской старт могут перебазировать от Калифорнии (США) на Дальний Восток (Россия), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Морской старт» перебазируют от США к России

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