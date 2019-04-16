Политика

«Морской старт» перебазируют от США к РоссииLenta.ru 03:54

Плавучий космодром Морской старт могут перебазировать от Калифорнии (США) на Дальний Восток (Россия), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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Источник: «Морской старт» планируют перебазировать из США на Дальний Восток

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Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

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Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушен, заявил представитель пожарных Парижа Габриэль Плюс.
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Парламентарий уверена, что "Общественно-политической платформе Надежды Савченко" удастся избавить Раду от политического "старья" и добиться перемен в стране мирным, эволюционным путем, так как украинцы научились думать, передает "Лента.ру".
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В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.
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Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
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Предлагаем читателям ознакомиться с пятеркой самых состоятельных парламентариев.
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Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.
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Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

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Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

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Генпрокуратура Украины опровергла сообщение о покушении на Зеленского

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