Политика
«Морской старт» перебазируют от США к РоссииLenta.ru 03:54
Плавучий космодром Морской старт могут перебазировать от Калифорнии (США) на Дальний Восток (Россия), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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Авто
Lexus представил свой первый минивэн
Обновлено в 03:40
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Неизвестные увезли активиста Кациева в Назрани
По словам очевидца, сегодня в 12.40 мск около торгового комплекса "Ковчег" в Назрани люди в масках затолкали Хасана Кациева в "Газель" и увезли в неизвестном направлении.
Обновлено в 07:39
Экономика
Власти назвали причину падения производства самолетов и ракет
Ранее Росстат сообщал, что в 2018 году в России производство самолетов и ракет упало на 13,5% после роста на протяжении последних четырех лет.
Обновлено в 06:52
Общество
Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО
Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 07:10
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда
Обновлено в 05:32
Общество
Правительство предложило расширить программу «Дальневосточный гектар»
Земельные участки предлагается предоставлять в три этапа, с учетом опыта реализации программы на территориях других субъектов, входящих в ДФО, уточняется в материалах правительства.
Обновлено в 05:47
Футбол
Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров
Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Политика
В Роскомнадзоре рассказали об итогах проверки Би-би-си
Глава Роскомнадзора Александр Жаров завил, что вещатель телеканала BBC World News в РФ пока не понес наказание за нарушения, так как претензии к каналу RT в Британии не получили развития, и подтвердил намерение российского регулятора действовать "зеркально".
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Саратовской области подросток выстрелил из пневматики в школьницу
Подросток 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета. В результате металлический шарик попал в лицо девочке.
Обновлено в 07:12
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен: сейчас эксперты оценивают масштаб разрушений и определяют устойчивость конструкций, а следователи выясняют причины возгорания.
Обновлено в 07:01
Политика
Песков заявил о готовности России направить реставраторов во Францию
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае необходимости направит во Францию реставраторов для восстановления собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошёл крупный пожар.
Обновлено в 05:34
Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию
Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Экономика
Медведев утвердил размер ущерба за утраченное при ЧС жильё
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее минимальный объём обязательств страховщика в случае утраты жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 03:40
Технологии
Apple Books изучает российский рынок
Несколько представителей Apple Books посетили с визитом Россию и встретились с крупными российскими издательствами, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры трех крупных российских издательств.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Собчак обвинила социалистов в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено вчера в 15:33
Экономика
Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды
Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.
Обновлено в 07:55
Религия
В РПЦ прокомментировали пожар в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
Обновлено в 06:03
Общество
Роскомнадзор надеется, что не придется блокировать Twitter и Facebook
Девять месяцев остается у компаний Twitter и Facebook, чтобы выполнить требования российского законодательства о локализации баз персональных данных граждан РФ и избежать блокировки.
Обновлено в 07:29
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Общество
Польша получила из Швеции документы по делу семьи Лисовых из России
Обновлено вчера в 04:06
Игры
Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине
Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.
Обновлено вчера в 21:55
Здоровье
Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13