Политика

«Морской старт» перебазируют от США к РоссииLenta.ru 03:54

Плавучий космодром Морской старт могут перебазировать от Калифорнии (США) на Дальний Восток (Россия), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российский плавучий космодром переместят из США, рассказал источник

Газета.Ru02:36

Источник: «Морской старт» планируют перебазировать из США на Дальний Восток

РИА Новостивчера в 23:05

Единственный в мире плавучий космодром перебазируют в Россию

URA.Ru01:11

Пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток России

Эхо Москвы01:32

«Морской старт» предложено перебазировать из США в Советскую Гавань

Взгляд.рувчера в 23:57

«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток

Известиявчера в 23:17

Плавучий космодром «Морской старт» может переехать из США в РФ

Российская газета01:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Авто

Lexus представил свой первый минивэн

Обновлено в 03:40
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Неизвестные увезли активиста Кациева в Назрани

По словам очевидца, сегодня в 12.40 мск около торгового комплекса "Ковчег" в Назрани люди в масках затолкали Хасана Кациева в "Газель" и увезли в неизвестном направлении.
Обновлено в 07:39
Экономика

Власти назвали причину падения производства самолетов и ракет

Ранее Росстат сообщал, что в 2018 году в России производство самолетов и ракет упало на 13,5% после роста на протяжении последних четырех лет.
Обновлено в 06:52
Общество

Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО

Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 07:10
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда

Обновлено в 05:32
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Общество

Правительство предложило расширить программу «Дальневосточный гектар»

Земельные участки предлагается предоставлять в три этапа, с учетом опыта реализации программы на территориях других субъектов, входящих в ДФО, уточняется в материалах правительства.
Обновлено в 05:47
Футбол

Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров

Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Политика

В Роскомнадзоре рассказали об итогах проверки Би-би-си

Глава Роскомнадзора Александр Жаров завил, что вещатель телеканала BBC World News в РФ пока не понес наказание за нарушения, так как претензии к каналу RT в Британии не получили развития, и подтвердил намерение российского регулятора действовать "зеркально".
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Саратовской области подросток выстрелил из пневматики в школьницу

Подросток 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета. В результате металлический шарик попал в лицо девочке.
Обновлено в 07:12
Спорт

Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен: сейчас эксперты оценивают масштаб разрушений и определяют устойчивость конструкций, а следователи выясняют причины возгорания.
Обновлено в 07:01
Политика

Песков заявил о готовности России направить реставраторов во Францию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае необходимости направит во Францию реставраторов для восстановления собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошёл крупный пожар.
Обновлено в 05:34
Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию

Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Экономика

Медведев утвердил размер ущерба за утраченное при ЧС жильё

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее минимальный объём обязательств страховщика в случае утраты жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 03:40
Технологии

Apple Books изучает российский рынок

Несколько представителей Apple Books посетили с визитом Россию и встретились с крупными российскими издательствами, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры трех крупных российских издательств.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет

Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Собчак обвинила социалистов в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено вчера в 15:33
Экономика

Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды

Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.
Обновлено в 07:55
Религия

В РПЦ прокомментировали пожар в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

Обновлено в 06:03
Общество

Роскомнадзор надеется, что не придется блокировать Twitter и Facebook

Девять месяцев остается у компаний Twitter и Facebook, чтобы выполнить требования российского законодательства о локализации баз персональных данных граждан РФ и избежать блокировки.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Израиль мог впервые применить сверхзвуковые ракеты Rampage

Обновлено в 06:53
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Общество

Польша получила из Швеции документы по делу семьи Лисовых из России

Обновлено вчера в 04:06
Игры

Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине

Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.
Обновлено вчера в 21:55
Здоровье

Названы способы предотвращения инсульта

По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное