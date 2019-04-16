Политика

«Морской старт» перебазируют от США к РоссииLenta.ru 03:54

Плавучий космодром Морской старт могут перебазировать от Калифорнии (США) на Дальний Восток (Россия), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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Российский плавучий космодром переместят из США, рассказал источник

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«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток

Известиявчера в 23:17

Единственный в мире плавучий космодром перебазируют в Россию

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Пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток России

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«Морской старт» предложено перебазировать из США в Советскую Гавань

Взгляд.рувчера в 23:57

Плавучий космодром «Морской старт» может переехать из США в РФ

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Источник: «Морской старт» планируют перебазировать из США на Дальний Восток

РИА Новостивчера в 23:05
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Экономика

Google удаляет до 80% запрещенного в России контента

Американская интернет-компания Google, оштрафованная в 2018 году Роскомнадзором за неисполнение закона о фильтрации поисковой выдачи от сайтов с запрещенной информацией, на сегодняшний день удаляет до 80% противоправного контента, заявил глава российского ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 05:04
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

Прокуратура прояснила ситуацию с покушением на Зеленского

Обновлено в 02:20
Происшествия

Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске

Обновлено в 02:13
Происшествия

Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции

Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Суеверный пассажир задержал самолет из-за брошенных в двигатель монет

Обновлено в 03:26
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Политика

Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

На Украине освобождена из-под стражи Надежда Савченко

Обновлено в 00:46
Общество

В Копейске Алексею Текслеру пожаловались на проблемы со скорой помощью

Обновлено в 04:17
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал из страны

Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Тайные подробности юбилейного концерта Пугачевой

За день до выступления, 16 апреля, Алла Пугачева даст еще один концерт на главной сцене страны – тайный.
Обновлено вчера в 15:59
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Красноярске наказали учительницу, избившую школьниц

В Красноярске и. о. директора школы №151 Ирина Боринских проинформировала об увольнении учительницы английского языка после инцидента с ученицами восьмого класса, которых педагог ударила.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Кино

HBO: премьеру 8 сезона «Игры престолов» посмотрели 17,4 млн зрителей

Обновлено в 04:36
Здоровье

Минздрав до конца года разработает модель «бережливой поликлиники»

В соответствие с поручением президента России, Минздрав уже разработал 21 критерий, которым должны соответствовать "бережливые поликлиники", а до конца года создаст на их основе модель "бережливой поликлиники".
Обновлено в 03:16
Футбол

Госдума приняла закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020

Госдума во вторник приняла закон, предусматривающий въезд в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.
Обновлено в 04:34
Политика

Порошенко призвал советника Зеленского покинуть его штаб

Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал бывшего министра финансов Александра Данилюка покинуть штаб кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского из-за конфликта интересов по делу Приватбанка олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 02:52
Футбол

Эмери: «„Арсенал“ сыграл не совсем так, как бы мне того хотелось»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Уотфордом».
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Певица Саша Савельева быстро пришла в форму после родов

Певица Саша Савельева быстро пришла в форму после родов, которые прошли в конце марта.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет

Мосгорсуд приговорил к 14 годам тюрьмы гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной служб.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Юноша в Петербурге задержан за угрозы прийти в школу с ружьем

Учащийся гимназии №159 на проспекте Мечникова в Калининском районе Санкт-Петербурга оставил в соцсети угрожающее послание, пообещав прийти в школу с ружьем.
Обновлено в 03:26
Политика

СБУ проверяет информацию о финансировании Россией кампании Зеленского

Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможном финансировании со стороны России и Донецкой народной республики (ДНР) избирательной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:46
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Помочь России решить проблему пробок могут платные перекрестки, заявили в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 02:47
Политика

Трамп и Албайрак обсудили поставки С-400

Находящийся с визитом в Вашингтоне министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак обсудил с президентом США Дональдом Трампом поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и передал ему послание от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 02:22
Общество

200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно

Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Общество

Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд

Россияне в опросе "Левада-Центра" рассказали об отношении к личности Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков

Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
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