Политика
«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний ВостокИзвестия вчера в 23:17
Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время, 16 апреля сообщает «РИА Новости».
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Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери смогли локализовать
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами
Обновлено в 01:29
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:16
Политика
Пушков оценил заявление штаба Зеленского о референдуме в Крыму
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым
Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».
Обновлено вчера в 09:19
Транспорт
В России подорожал проезд по платным трассам
Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Рядом с домом Зеленского задержали преступников с пулеметом
В селе Иванковичи Киевской области, около дома одного из кандидатов в президенты Украины, полиция задержала вооруженную группу злоумышленников, сообщил депутат Рады, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
Обновлено вчера в 21:02
Кино
В Челябинске кинотеатр имени Пушкина приостановил показ фильмов
Обновлено вчера в 12:26
Кино
Завершились съёмки фильма «Хищные птицы» по комиксам DC
Над сценарием ленты «Хищные птицы и суперпотрясающая эмансипация Харли Квинн», которая объединит на большом экране нескольких супергероинь вселенной DC, работала Кристина Ходсон («Бамблби»).
Обновлено вчера в 10:55
Культура
Скончалась актриса Джорджия Энджел
Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
Путин распорядился направить российских военных в ЦАР
Президент РФ Владимир Путин направил в состав Миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской Республике 30 российских военных.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Пожар на заводе «Башнефти» в Уфе потушен
Обновлено в 01:28
Авто
Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ
Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
Савченко посетовала на переменчивость украинцев
Обновлено вчера в 23:47
Авто
За год средняя цена автомобиля выросла на 9,1%
Средняя цена автомобиля выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 414 000 рублей.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия
Собор Парижской Богоматери сгорел
Обновлено в 01:08
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено вчера в 06:40
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 11:15
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Общество
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 16:00
Наука
В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено 14 апреля в 17:01
Общество
Техосмотр не придется фиксировать на камеру
Кабмин РФ отказался от идеи ввести обязательную видеофиксацию техосмотров автомобилей.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Глава Минфина Турции посетил Вашингтон
Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак посетил Вашингтон, где провел встречу со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным.
Обновлено в 01:18
Транспорт
В России могут появиться платные перекрестки
В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50