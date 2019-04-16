Политика

«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний ВостокИзвестия вчера в 23:17

Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время, 16 апреля сообщает «РИА Новости».
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Плавучий космодром «Морской старт» может переехать из США в РФ

Российская газета01:51

Пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток России

Эхо Москвы01:32

Единственный в мире плавучий космодром перебазируют в Россию

URA.Ru01:11

СМИ: пусковую платформу «Морской старт» могут перебросить из США на Дальний Восток

Телеканал 360°01:42

«Морской старт» предложено перебазировать из США в Советскую Гавань

Взгляд.рувчера в 23:57

«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток

Известиявчера в 23:17

Источник: «Морской старт» планируют перебазировать из США на Дальний Восток

РИА Новостивчера в 23:05
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Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери смогли локализовать

Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами

Обновлено в 01:29
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ

Обновлено вчера в 22:36
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:16
Политика

Пушков оценил заявление штаба Зеленского о референдуме в Крыму

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес

Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым

Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».
Обновлено вчера в 09:19
Транспорт

В России подорожал проезд по платным трассам

Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Политика

Рядом с домом Зеленского задержали преступников с пулеметом

В селе Иванковичи Киевской области, около дома одного из кандидатов в президенты Украины, полиция задержала вооруженную группу злоумышленников, сообщил депутат Рады, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
Обновлено вчера в 21:02
Кино

В Челябинске кинотеатр имени Пушкина приостановил показ фильмов

Обновлено вчера в 12:26
Кино

Завершились съёмки фильма «Хищные птицы» по комиксам DC

Над сценарием ленты «Хищные птицы и суперпотрясающая эмансипация Харли Квинн», которая объединит на большом экране нескольких супергероинь вселенной DC, работала Кристина Ходсон («Бамблби»).
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

Опубликовано видео из собора Парижской Богоматери после пожара

Обновлено в 02:03
Культура

Скончалась актриса Джорджия Энджел

Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие

Путин распорядился направить российских военных в ЦАР

Президент РФ Владимир Путин направил в состав Миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской Республике 30 российских военных.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

Пожар на заводе «Башнефти» в Уфе потушен

Обновлено в 01:28
Авто

Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ

Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Политика

Савченко посетовала на переменчивость украинцев

Обновлено вчера в 23:47
Авто

За год средняя цена автомобиля выросла на 9,1%

Средняя цена автомобиля выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 414 000 рублей.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия

Собор Парижской Богоматери сгорел

Обновлено в 01:08
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено вчера в 06:40
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 11:15
Экономика

«Русал» построит завод по производству прокатных листов в США

Обновлено в 02:04
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Общество

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 20:27
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 16:00
Наука

В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено 14 апреля в 17:01
Общество

Техосмотр не придется фиксировать на камеру

Кабмин РФ отказался от идеи ввести обязательную видеофиксацию техосмотров автомобилей.
Обновлено вчера в 11:41
Политика

Глава Минфина Турции посетил Вашингтон

Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак посетил Вашингтон, где провел встречу со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным.
Обновлено в 01:18
Транспорт

В России могут появиться платные перекрестки

В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
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