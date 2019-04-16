Политика
«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний ВостокИзвестия вчера в 23:17
Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время, 16 апреля сообщает «РИА Новости».
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Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
В Сети появилось видео из собора Парижской Богоматери после пожара
В Сети появились первые видеозаписи из собора Парижской Богоматери после сильного пожара. Ролик публикует LCI на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:40
Культура
ТЮЗы Якутии, Приамурья и Хабаровского края получат 222 млн рублей на капремонт
"На капитальный ремонт трех театров юного зрителя в Якутии, Хабаровском крае и Амурской области в Дальневосточном федеральном округе предусмотрено 222 млн рублей", - сообщила она.
Обновлено в 00:13
Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:10
Космос
На Титане исчезли углеводородные озера
Северный регион спутника Сатурна Титан усеян углеводородными морями и озерами. Теперь три озера в этом районе, кажется, исчезли.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Конгресс США запросил у ряда банков информацию о финансах Трампа
Демократы американского конгресса выдали повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах президента США Дональда Трампа, а также о сделках между банками и Россией.
Обновлено в 02:55
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Девушка из Великобритании получила инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 00:50
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей Lada
«Перейдя по ссылке https://www.lada.ru/study/11418744.html, любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей Lada разных семейств, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают»,– говорится в сообщении.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро
На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари
Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Транспорт
В России подорожал проезд по платным трассам
Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Кремль может упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Кремль хочет разрешить гражданам Донецкой и Луганской народных республик становиться гражданами России в упрощенном порядке, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 19:12
Общество
Британка не знала о своей беременности и случайно родила в ванной
24-летняя официантка Шарлотты Дюбард из Лондона не знала о своей беременности, пока внезапно не родила в ванной.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Макрон назвал восстановление Нотр-Дам-де-Пари судьбой Франции
Нотр-Дам-де-Пари президент также назвал историей Франции.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Политика
Трамп обсудил с главой Минфина Турции покупку Анкарой российских С-400
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с министром финансов Турции Бератом Албайраком, стороны обсудили закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 02:44
Игры
Microsoft запустила в РФ подписку на игровую консоль Xbox One
Совместно с дочерней компанией Home Credit Forward Leasing компания Microsoft запустила сервис Xbox Forward, на котором можно оформить подписку на игровую консоль Xbox One.
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие
В Сибири по тревоге поднят спецназ ЦВО
Обновлено в 01:27
Происшествия
В мэрию Парижа привезли уцелевшие произведения искусства из Нотр-Дама
Произведения искусства, которые не пострадали при пожаре в соборе Парижской Богоматери во Франции, перевезены в мэрию столицы.
Обновлено в 02:22
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Гаджеты
Выпуск чипа Huawei Kirin 985 для мощных смартфонов начнётся в текущем квартале
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) начнёт массовое производство мобильных процессоров Huawei HiSilicon Kirin 985 до конца текущего квартала, о чём сообщает ресурс DigiTimes.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых
В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено вчера в 21:36
Армия и оружие
В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»
Выясняется, что теперь с дозаказом возникли серьёзные проблемы.
Обновлено вчера в 01:04
Экономика
Компания Лисина подтвердила интерес к покупке «Трансконтейнера»
Первая грузовая компания (ПГК), подконтрольная UCL Holding Владимира Лисина, подтвердила интерес к приватизации 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», которые находятся под контролем РЖД.
Обновлено в 03:16