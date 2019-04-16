«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний ВостокИзвестия вчера в 23:17

Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время, 16 апреля сообщает «РИА Новости».

«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток

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