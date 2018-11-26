Армия и оружие
«Морское сражение»: в Рунете посмеялись над состоянием украинского флота
«Морское сражение»: в Рунете посмеялись над состоянием украинского флотаРидус03:51
Посмотрев видео, как пограничники попытались тараном вытолкнуть из российской акватории буксир, пользователи Сети заключили, что «украинский флот быстро кончился». На заявление Киева о введении режима полной боеготовности для Вооруженных сил Украины пользователи Рунета отреагировали с иронией.
Ридус03:51
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Армия и оружие
В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу украинских судов
Российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС, которые 25 ноября два раза нарушили границу РФ в Черном море и совершали опасное маневрирование.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
National Interest оценил российские противолодочные системы «Пакет»
Американский журнал National Interest оценил новейшие российские противолодочные системы «Пакет», состоящие из интегрированной центральной системы управления, «гидроакустической станции» и пусковой установки.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Энтузиасты разнесли в труху бронированную «ГАЗель»
Оружейные энтузиасты из проекта WarGonzo решили проверить реальную прочность бронированной по пятому классу «ГАЗели».
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
После химатаки в Алеппо под наблюдением врачей остаются восемь человек
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
В ОСК заявили о готовности начать постройку атомных эсминцев «Лидер»
Постройку атомных эсминцев проекта «Лидер» готовы начать предприятия Объединенной судостроительной корпорации, но сроки строительства кораблей с ядерной энергоустановкой зависят от решения военных.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Российская армия получила первые арктические комплексы «Тор-М2ДТ»
Российская армия получила в распоряжение первую партию зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ». Об этом сообщается на сайте Минобороны.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Россия поставила все купленные Китаем истребители Су-35
Россия завершила поставки многофункциональных истребителей Су-35 в Китай в рамках контракта.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
СК РФ расследует 230 уголовных дел по преступлениям ВСУ
Следственный комитет России расследует 230 уголовных дел по фактам преступлений украинских военнослужащих против мирного населения Донбасса.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
ГП Украины проверит Россию по статье об агрессии
Утром 25 ноября три судна украинских ВМС пересекли государственную границу России и выдвинулись к Керченскому проливу.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Минобороны России раскрыло детали подготовки операторов БПЛА
Учебный отряд для подготовки операторов БПЛА различных типов организован на базе Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского в Воронеже, а в его состав входят беспилотники различных типов, позволяющие оперативно добывать информацию о действиях вероятного противника, пишет газета "Красная звезда".
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
В Узбекистане начались масштабные учения вооруженных сил
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
США передали своим союзникам в Сирии огромную партию оружия
Новостной ресурс Аl-Мasdar News сообщил о том, что США передали своим союзникам в Сирии Сирийским демократическим силам огромную партию оружия.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Кубок завоевали слушатели Военного университета
Самой многочисленной оказалась делегация Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, выставившая две команды.
Обновлено вчера в 17:46
Армия и оружие
В Молдавии рассказали, кто создает напряженность в Керченском проливе
Команда президента Украины Петра Порошенко спровоцировала напряженную ситуацию в Керченском проливе, чтобы избежать проведения выборов в стране.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
«Бути напоготові». Порошенко обратился к ветеранам АТО
Президент Украины Петр Порошенко обратился к ветеранам АТО и призвал их к боевой готовности на случай мобилизации, сообщает 26 ноября пресс-служба украинского президента, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:53