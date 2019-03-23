Морские зерновые терминалы появятся в Азове и ТаганрогеИзвестия 04:17

В Ростовской области потратят более 5 млрд рублей на создание морских зерновых терминалов в Азове и Таганроге, заявила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Горбанева.

Морские зерновые терминалы появятся в Азове и Таганроге

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