Экономика
Морские зерновые терминалы появятся в Азове и ТаганрогеИзвестия 04:17
В Ростовской области потратят более 5 млрд рублей на создание морских зерновых терминалов в Азове и Таганроге, заявила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Горбанева.
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Происшествия
Рейс из Москвы в Петербург задержали из-за VIP-клиента
Обновлено в 05:22
Происшествия
Вор с ножом напал на полицейского в Старом Осколе и погиб
Уточняется, что сотрудники полиции прибыли на вызов о краже из магазина. При виде полицейских вор попытался сбежать.
Обновлено в 09:31
Политика
В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова
Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Политика
Медведчук исключил необходимость уступок для получения газа из России
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук исключил необходимость политических уступок от Киева для получения газа из России.
Обновлено в 09:21
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой
За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Обновлено в 08:50
Происшествия
МИД России рекомендовал избегать мест скопления людей во Франции
МИД России рекомендует избегать мест массового скопления людей в Париже и ряде других городов Франции из-за проведения очередной акции протеста "желтых жилетов", говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисного центра.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше
Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
Обновлено в 05:58
Общество
Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонии
Обновлено в 09:30
Авто
Крышу срывает: редкая и странная поломка «семерки» Жигулей
Жигули, хоть и считались надежными автомобилями, время от времени тоже ломались.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Певицу Глюкозу смутили вопросы поклонников о сексе
Обновлено в 08:35
Политика
МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве
В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Политика
В Киеве завершился митинг националистов
Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Обновлено в 03:02
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Политика
Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
МИД назвал бомбардировки Югославии «пятном позора» для НАТО
Бомбардировки Югославии в 1999 году навсегда останутся «пятном позора» на репутации НАТО. Об этом написали на сайте МИД России.
Обновлено в 10:09
Космос
В РАН предупредили о мощной магнитной буре 24 марта
Ученые предупредили, что магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40%. Изменения могут начаться уже в субботу, 23 марта.
Обновлено в 10:15
Здоровье
Употребление перца чили способствует продлению жизни
Люди, употребляющие перец чили, повышают свои шансы на продление жизни, - согласно данным проведенного исследования, они живут на 12-14% дольше по сравнению с теми, кто не любит и не ест острую пищу.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Семье затравленной за письмо Путину девочки предложили варианты жилья
«Несколько предложенных вариантов жилья женщине понравились, но она решила еще раз обдумать вопросы переезда, прежде чем принять окончательное решение», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:19
Спорт
Синдре Скар: «Русские вели себя неспортивно. Будем побеждать их»
Норвежский лыжник Синдре Скар отметил, что российские лыжники вели себя в нынешнем сезоне неспортивно и его команда намерена побеждать их, показывая лучший ход.
Обновлено в 10:00
Музыка
Умерла исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:34
Футбол
На матч «Зенит» – «Аустрия» ожидается до 40 тысяч зрителей
Обновлено в 10:05
Общество
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Тельцы, ваши эмоции слишком легко поддадутся влиянию Венеры, но не в любви, а в дружбе.
Обновлено в 03:00
Происшествия
При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
В селе Таскино Красноярского края в результате пожара погибли четыре человека, среди них два ребёнка.
Обновлено в 09:45
Политика
Мурманским политикам представили врио губернатора Андрея Чибиса
Напомним, указом президента врио губернатора Мурманский области Андрей Чибис был назначен 21 марта, а прибыл в регион он только в субботу.
Обновлено в 04:29
Спорт
РФ потеряла максимальную квоту в мужском одиночном катании на ЧМ-2020
Сборная России по итогам ЧМ в японской Сайтаме потеряла право выставлять в следующем сезоне максимальную квоту в мужском одиночном катании.
Обновлено в 08:43