Экономика
Морские зерновые терминалы появятся в Азове и ТаганрогеИзвестия 04:17
В Ростовской области потратят более 5 млрд рублей на создание морских зерновых терминалов в Азове и Таганроге, заявила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Горбанева.
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Политика
Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Артур Смольянинов: «Маму принуждали делать аборт»
Обновлено в 05:30
Общество
В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-героя
Обновлено вчера в 16:38
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова была дисквалифицирована за неспортивное поведение во время четвертьфинала спринта на Кубке мира в Квебеке, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:54
Политика
Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Хасавюрте 86 человек госпитализировали с ОКИ
Пока пациенты получают медпомощь в полном объеме, расследованием причин вспышки инфекции занимаются специалисты Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:09
Культура
Сергей Шнуров в Госдуме предложил «разогнать Минкульт»
Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.
Обновлено вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Руслан Проскуров женился
Все-таки Проскуров счастлив с супругой Оксаной и воспитывает маленькую дочь, которой уже весной исполнится два года, поэтому и «ДОМ-2» он оставил в далеком прошлом.
Обновлено в 04:30
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем
«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
Обновлено в 06:33
Политика
СБУ начала проверку визита Медведчука и Бойко в Россию
Служба безопасности Украины (СБУ) проведет правовую проверку визита в Россию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 13:31
Наука
Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия
Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске
Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.
Обновлено в 01:06
Футбол
Джикия: как и Черчесов, не люблю слово «проблема»
Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана.
Обновлено в 06:40
Политика
Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.
Обновлено в 00:39
Общество
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Спорт
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира
Результаты российских танцоров позволили России получить максимальную квоту на ближайший чемпионат мира, который состоится в 2020 году в канадском Монреале.
Обновлено в 03:11
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
Работникам муниципальных бюджетных учреждений Балтасинского района Татарстана запретили заряжать мобильные телефоны на работе из-за экономии электроэнергии, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 06:25
Футбол
«Атлетико» может приобрести Маноласа
У Маноласа в контракте с римлянами прописана сумма отступных в размере 36 миллионов евро.
Обновлено в 05:14
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика
Песков подтвердил информацию о встрече Путина и Эрдогана 8 апреля
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Россию 8 апреля.
Обновлено в 06:11
Политика
Порошенко накануне выборов пообещал гражданам 13-ю пенсию
Президент Украины Порошенко накануне выборов пообещал гражданам Украины 13-ю пенсию.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Мечети в Новой Зеландии вновь открылись после теракта
Мечети в новозеландском Крайстчерче, подвергшиеся нападению террориста 15 марта, вновь открылись для верующих.
Обновлено в 02:22
Футбол
Станислав Черчесов: «Кто критикует сборную России? Журналисты?»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции в преддверии матча второго тура отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана отметил, что концептуально понимает, как будет играть соперник.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Россиянина задержали на Бали за контрабанду орангутанга
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Два командира талибов ликвидированы в Афганистане
В результате авиаудара в Афганистане были ликвидированы двое лидеров радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) — Муллах Ариф и Мавлави Гиасуддин.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Авто
Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом
Зарубежные инсайдеры сообщают, что старт продаж Chevrolet Captiva в Таиланде намечен на лето 2019 года.
Обновлено вчера в 09:14