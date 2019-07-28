Армия и оружие

Морпехи ВСУ устроили бунт в ДонбассеРоссийская газета 17:26

В Донбассе морские пехотинцы ВСУ устроили бунт, требуя улучшения материального обеспечения личного состава. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе

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