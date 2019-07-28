Армия и оружие
Морпехи ВСУ устроили бунт в ДонбассеРоссийская газета 17:26
В Донбассе морские пехотинцы ВСУ устроили бунт, требуя улучшения материального обеспечения личного состава. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:28, Вашингтон
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Авто
Mercedes-Benz Vito доступен в кредит на специальных условиях
Стоимость Mercedes-Benz Vito Life составляет 4 млн 860 тыс. рублей.
Обновлено в 09:00
Общество
В Тулуне началась эвакуация жителей из-за угрозы паводка
В городе Тулуне Иркутской области в воскресенье была объявлена эвакуация в связи с угрозой повторения дождевого паводка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 06:22
Экономика
Автодилеры развиваются органически
Совладельцы второго по обороту российского автодилера — Major, инвестировав 6 млрд руб. в подмосковную ферму, открыли сеть магазинов органических продуктов.
Обновлено в 18:18
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки
В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.
Обновлено в 18:31
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА обыграли столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес
Особенности особняка, который Галкин и Пугачева сняли в Юрмале
Разумеется, на вилле есть свой SPA-комплекс, теннисный корт, гараж и помещения для гостей и прислуги.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Общество
Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено вчера в 11:26
Армия и оружие
СМИ: Белоруссия оказалась причастна к северокорейской ядерной программе
Белоруссию уличили в помощи КНДР в создании ядерного оружия.
Обновлено в 17:14
Происшествия
В Коми разрыв газопровода спровоцировал пожар
Разрыв трубы магистрального газопровода Пунга — Вуктыл — Ухта-2 на 338-м километре произошел в Республике Коми.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
Обновлено в 19:17
Политика
Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»
Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Комплексы «Искандер-М» провели пуски по объектам условного противника
Электронные пуски по стратегически важным объектам условного противника провели расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" на Северном Кавказе.
Обновлено в 18:22
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Политика
В России запретили передавать коллекторам долги за услуги ЖКХ
В России запретили передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Обновлено 26 июля в 10:49
Общество
К аномальным жаре и холоду привела смена климатических эпох
Обновлено в 00:58
Футбол
Неизвестный попытался атаковать Месси на Ибице. Видео
Форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который проводит отпуск на Ибице, попытался атаковать неизвестный.
Обновлено в 18:33
Гаджеты
Экс-сотрудник Nokia назвал причины провала Windows Phone
Бывший инженер Nokia, являвшийся участником проекта разработки смартфонов Windows Phone, выделил четыре причины провала устройств на этой ОС.
Обновлено в 14:11
Футбол
ЦСКА поборется с «Болоньей» за полузащитника ПСВ, пишут СМИ
Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 18:16
Здоровье
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено 26 июля в 07:04
Технологии
Пользователь Telegram «убил» поискового бота «Яндекса»
В мессенджере Telegram до недавнего времени был поисковый бот «Яндекса» под адресом @ya.
Обновлено в 08:01
Кино
«Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные, собрав более 513,5 миллиона рублей.
Обновлено в 20:25
Экономика
Половина микрофинансовых организаций могут уйти с рынка
Отмечается, что Банк России снизил максимально допустимую ставку, а также обязал организации начислять больше резервов по займам закредитованных россиян.
Обновлено в 18:07