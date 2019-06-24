Футбол
Морозов продлил контракт с футбольным клубом «Динамо»ТАСС 05:25
Российский футболист московского "Динамо" Григорий Морозов продлил контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано на три года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:37, Ашберн
Происшествия
В Керченском проливе теплоход сел на мель
Обновлено в 03:05
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона
Обновлено в 02:44
Политика
Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ
Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.
Обновлено в 01:59
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Омске медведь откусил руку нетрезвому мужчине
Обновлено в 04:06
Политика
Мэр Челябинска Владимир Елистратов покинул пост
Глава Челябинска Владимир Елистратов покинул пост по собственному желанию.
Обновлено в 01:39
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено 22 июня в 12:30
Происшествия
В Братске восемь человек отравились шаурмой
Обновлено в 04:48
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Обновлено вчера в 05:06
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Авто
Mazda отзывает в России более 900 автомобилей
Японская компания Mazda отзывает с российского рынка 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5, реализованных дилерами с апреля 2013 года по август 2018 года.
Обновлено в 04:38
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Общество
В Госдуме опровергли сокращение числа бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что через пять лет число бюджетных мест в вузах сократится на 17%.
Обновлено в 03:32
Энергетика
«Укртрансгаз» рассказал о запасах газа в украинских ПХГ
Компания «Укртрансгаз» рассказала о запасах в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).
Обновлено в 04:25
Здоровье
На Урале придумали полезное мороженое с водорослями
Обновлено в 02:47
Энергетика
Brent подорожала до $65,5 за баррель
За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
Обновлено в 02:08
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Общество
По всей России пройдут акции против политических репрессий
Обновлено вчера в 02:09
Шоу-бизнес
Карли Клосс и Джошуа Кушнер устроили вторую свадьбу
Вторую свадьбу Клосс и Кушнера посетили такие звездные гости, как: Дерек Бласберг, Дарья Жукова, Кэти Перри и Орландо Блум.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Президент Грузии призвала российских туристов приезжать в Грузию
Российские туристы любят Грузию и должны продолжать приезжать в страну, а политикам и руководителям следует решать проблемы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня в интервью телеканалу Euronews.
Обновлено 22 июня в 21:22
Политика
Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов
Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:00