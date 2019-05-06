Экономика
Morgan Stanley прекратит банковскую деятельность в РоссииТАСС 16:39
Инвестиционный банк Morgan Stanley планирует в первом квартале 2020 года направить в ЦБ РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России. Эта информация следует из отчетности российского подразделения инвестбанка за 2018 год.
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Кино
Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»
Обновлено в 05:02
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
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Футбол
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Обновлено в 15:20
Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Космос
«Хаббл» сфотографировал спиральную галактику в созвездии Льва
Космический телескоп NASA / ESA «Хаббл» получил изображение галактики NGC 2903, которую можно взять за идеальный образец спиральной галактики, как считают ученые.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
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Наука
Физики зафиксировали волновые свойства антиматерии
Зафиксированы специалистами волновые свойства специальной антиматерии, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Василий Селезнев назвался внебрачным сыном Романа Карцева
Оказывается, долгие годы Роман Карцев жил на две семьи. Второй женщиной, в которую был влюблен легендарный актер, была Наталья Селезнева.
Обновлено в 09:54
Экономика
Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено в 06:17
Происшествия
РФС выразил соболезнования родным погибших в Шереметьево
Обновлено в 04:05
Финансы
Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин
Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Обновлено в 03:57
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Космос
В 2029 году 300-метровый астероид пролетит очень близко к Земле
Наблюдения вызвали настоящий переполох: первые орбитальные расчеты показали, что вероятность столкновения астероида с Землей в 2029 году составляет 2,7%. К счастью, дополнительные наблюдения исключили такую возможность.
Обновлено в 02:50
Экономика
Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах
Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Дибалу
Как сообщает Calcio Mercato, заполучить Дибалу в летнее трансферное окно рассчитывает "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 12:44
Происшествия
Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены
Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Принц Гарри дал первое интервью после рождения сына
Счастливый отец поделился своими эмоциями. Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями сегодня утром.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Общество
Госдума может обязать освобождаемых по УДО заключенных оплачивать адвокатов
В Госдуму внесен законопроект с предложением взыскивать с лиц, освобождаемых из тюрьмы условно-досрочно, стоимость оплаченных государством адвокатов по назначению.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Пассажиры засняли момент начала пожара в самолете Sukhoi Superjet 100
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
«Милан» дома одержал победу над «Болоньей»
Обновлено в 16:26
Происшествия
В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей
Обновлено в 15:57
Происшествия
Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» переиграл «Зенит» во втором матче серии плей-офф
Краснодарский ПБК «Локомотив-Кубань» одержал домашнюю победу над петербургским «Зенитом» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 16:02