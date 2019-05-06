Экономика

Morgan Stanley прекратит банковскую деятельность в РоссииТАСС 16:39

Инвестиционный банк Morgan Stanley планирует в первом квартале 2020 года направить в ЦБ РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России. Эта информация следует из отчетности российского подразделения инвестбанка за 2018 год.
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Morgan Stanley прекратит банковскую деятельность в России

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Американский финансовый конгломерат. Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.
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