Экономика
Morgan Stanley уходит из РоссииВедомости вчера в 16:02
Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г. ЦБ действующие компании не комментирует.
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Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Политика
Кириллу Вышинскому продлили арест
Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 11:04
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Копия матери: Юлия Меньшова показала дочь
Актриса и ведущая Юлия Меньшова провела первые майские праздники в солнечной Барселоне вместе с 15-летней дочкой Таисией.
Обновлено в 05:53
Хоккей
Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира
Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Экономика
Владельцы «Европейского» могут построить ТЦ рядом с «Метрополисом»
Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11,6 тысячи квадратных метров, инвестором которого выступает структура компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе на сайте управы района Войковский.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве
Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:44
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Здоровье
В России расширили перечень хронических заболеваний
Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Музыка
Лазарев проведёт первую репетицию номера для Евровидения 7 мая
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля
Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Культура
Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина
Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», по которому был написан сценарий фильма 1988 года «Гардемарины, вперед!», снятый Дружининой.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
На Параде Победы в Донецке покажут трофейный американский Humvee
Трофейный американский бронеавтомобиль Humvee примет участие в Параде Победы в Донецке.
Обновлено в 11:39
Политика
Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Давлеканово нашли подозреваемого в поджоге дома
Местного жителя, которого подозревают в поджоге дома, уже доставили в отдел полиции по Давлекановскому району.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Общество
В России упростят процедуру признания инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Политика
США посоветовали ЕС покупать газ из «демократических источников»
Вашингтон обеспокоен любым развитием в реализации проекта «Северный поток – 2». Европе надо покупать энергоносители из «демократических источников», такое мнение во вторник, 7 мая, в рамках экономического мероприятия в Брюсселе высказал посол США в ЕС Гордон Сондлэнд.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Прокурор запросил реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Большинство россиян считают аресты чиновников борьбой за сферы влияния
Более 50% россиян связывают аресты высокопоставленных чиновников с переделом сфер влияния или с отвлечением внимания от реальных проблем в экономике, и только четверть считают их реальной борьбой с коррупцией.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В СК назвали предварительную причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров или техническая неисправность самолета являются приоритетными версиями крушения SSJ-100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия
Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»
В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
Общество
В Чечне появилось такси только для женщин
В Чечне появилось первое в республике такси для перевозки женщин женщинами.
Обновлено в 07:51
Футбол
Футболистам «Манчестер Юнайтед» на 25% будут урезаны зарплаты
Пресса сообщает, что зарплаты футболистов «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2019/20 будут сокращены на 25% из-за непопадания команды в Лигу чемпионов.
Обновлено в 09:55
Общество
Памела Андерсон посетила Джулиана Ассанжа в тюрьме
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Фото папарацци: 13-летняя дочь Хита Леджера резко набрала вес
Фотографии 13-летней Мишель появились на некоторых фанатских страницах, посвященных памяти Хита Леджера в соцсети Instagram.
Обновлено в 11:26