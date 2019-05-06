Экономика

Morgan Stanley уходит из РоссииВедомости вчера в 16:02

Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г. ЦБ действующие компании не комментирует.
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Morgan Stanley разочаровался в финансовом рынке России

ПРАЙМ07:24

Morgan Stanley уходит из России

Ведомостивчера в 16:02

Клиентов Morgan Stanley «распугала» недружественная политика Вашингтона

REGNUM06:52

Morgan Stanley назвал дату прекращения работы в России

РБКвчера в 17:10

Morgan Stanley прекратит банковскую деятельность в России

ТАССвчера в 16:39

Банк Morgan Stanley вскоре прекратит свою деятельность в России

Эхо Москвы10:04

Morgan Stanley свернет банковскую и брокерскую деятельность в России

Forbesвчера в 12:45
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Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Политика

Кириллу Вышинскому продлили арест

Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 11:04
Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Копия матери: Юлия Меньшова показала дочь

Актриса и ведущая Юлия Меньшова провела первые майские праздники в солнечной Барселоне вместе с 15-летней дочкой Таисией.
Обновлено в 05:53
Хоккей

Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира

Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Экономика

Владельцы «Европейского» могут построить ТЦ рядом с «Метрополисом»

Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11,6 тысячи квадратных метров, инвестором которого выступает структура компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе на сайте управы района Войковский.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве

Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:44
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Здоровье

В России расширили перечень хронических заболеваний

Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Футбол

Агент Фернандеса прокомментировал слухи о переходе игрока в «Зенит»

Обновлено в 08:48
Музыка

Лазарев проведёт первую репетицию номера для Евровидения 7 мая

Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля

Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Культура

Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина

Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», по которому был написан сценарий фильма 1988 года «Гардемарины, вперед!», снятый Дружининой.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие

На Параде Победы в Донецке покажут трофейный американский Humvee

Трофейный американский бронеавтомобиль Humvee примет участие в Параде Победы в Донецке.
Обновлено в 11:39
Политика

Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Давлеканово нашли подозреваемого в поджоге дома

Местного жителя, которого подозревают в поджоге дома, уже доставили в отдел полиции по Давлекановскому району.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Общество

В России упростят процедуру признания инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Политика

США посоветовали ЕС покупать газ из «демократических источников»

Вашингтон обеспокоен любым развитием в реализации проекта «Северный поток – 2». Европе надо покупать энергоносители из «демократических источников», такое мнение во вторник, 7 мая, в рамках экономического мероприятия в Брюсселе высказал посол США в ЕС Гордон Сондлэнд.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Прокурор запросил реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 11:19
Политика

Большинство россиян считают аресты чиновников борьбой за сферы влияния

Более 50% россиян связывают аресты высокопоставленных чиновников с переделом сфер влияния или с отвлечением внимания от реальных проблем в экономике, и только четверть считают их реальной борьбой с коррупцией.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В СК назвали предварительную причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров или техническая неисправность самолета являются приоритетными версиями крушения SSJ-100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия

Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»

В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
Общество

В Чечне появилось такси только для женщин

В Чечне появилось первое в республике такси для перевозки женщин женщинами.
Обновлено в 07:51
Футбол

Футболистам «Манчестер Юнайтед» на 25% будут урезаны зарплаты

Пресса сообщает, что зарплаты футболистов «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2019/20 будут сокращены на 25% из-за непопадания команды в Лигу чемпионов.
Обновлено в 09:55
Общество

Памела Андерсон посетила Джулиана Ассанжа в тюрьме

Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Фото папарацци: 13-летняя дочь Хита Леджера резко набрала вес

Фотографии 13-летней Мишель появились на некоторых фанатских страницах, посвященных памяти Хита Леджера в соцсети Instagram.
Обновлено в 11:26
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