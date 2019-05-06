Morgan Stanley уходит из РоссииВедомости вчера в 16:02

Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г. ЦБ действующие компании не комментирует.

Политика Кириллу Вышинскому продлили арест Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.

Финансы Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.

Шоу-бизнес Копия матери: Юлия Меньшова показала дочь Актриса и ведущая Юлия Меньшова провела первые майские праздники в солнечной Барселоне вместе с 15-летней дочкой Таисией.

Хоккей Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.

Экономика Владельцы «Европейского» могут построить ТЦ рядом с «Метрополисом» Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11,6 тысячи квадратных метров, инвестором которого выступает структура компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе на сайте управы района Войковский.

Происшествия Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.

Происшествия Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».

Общество Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.

Здоровье В России расширили перечень хронических заболеваний Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.

Происшествия В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.

Культура Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», по которому был написан сценарий фильма 1988 года «Гардемарины, вперед!», снятый Дружининой.

Политика Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.

Происшествия В Давлеканово нашли подозреваемого в поджоге дома Местного жителя, которого подозревают в поджоге дома, уже доставили в отдел полиции по Давлекановскому району.

Армия и оружие «Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.

Общество В России упростят процедуру признания инвалидности Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».

Политика США посоветовали ЕС покупать газ из «демократических источников» Вашингтон обеспокоен любым развитием в реализации проекта «Северный поток – 2». Европе надо покупать энергоносители из «демократических источников», такое мнение во вторник, 7 мая, в рамках экономического мероприятия в Брюсселе высказал посол США в ЕС Гордон Сондлэнд.

Политика Большинство россиян считают аресты чиновников борьбой за сферы влияния Более 50% россиян связывают аресты высокопоставленных чиновников с переделом сфер влияния или с отвлечением внимания от реальных проблем в экономике, и только четверть считают их реальной борьбой с коррупцией.

Происшествия В СК назвали предварительную причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров или техническая неисправность самолета являются приоритетными версиями крушения SSJ-100 в Шереметьево.

Происшествия Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе» В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.

Общество В Чечне появилось такси только для женщин В Чечне появилось первое в республике такси для перевозки женщин женщинами.

Футбол Футболистам «Манчестер Юнайтед» на 25% будут урезаны зарплаты Пресса сообщает, что зарплаты футболистов «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2019/20 будут сокращены на 25% из-за непопадания команды в Лигу чемпионов.