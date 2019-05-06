Morgan Stanley сворачивает деятельность в РоссииГазета.Ru 16:55

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале. Как уточняется, оставшийся бизнес войдет в новую компанию, которая не попадет под требования о лицензировании.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Происшествия Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после смерти Умер Человек-слон в 1890 году в возрасте всего лишь 27 лет. Официальной причиной его смерти считается асфиксия.

Здоровье В Татарстане зафиксированы первые укусы змей Главный внештатный токсиколог минздрава Татарстана Алия Насибуллина рассказала как действовать при нападении змей.

Происшествия Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.

Политика Иностранцам могут запретить въезд на Украину из-за георгиевской ленты Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.

Происшествия Опубликован полный список пассажиров рейса Москва – Мурманск Компания «Аэрофлот» опубликовала на своем сайте полный список пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск, на борту которого 5 мая произошел пожар.

Шоу-бизнес 55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы 1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец 5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.

Политика В бундестаге назвали условия снятия санкций с России Условием снятия санкций с России является реализация минских соглашений, с этой целью должна быть продолжена работа в "нормандском формате", заявил журналистам в Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман после встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.

Шоу-бизнес Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.

Армия и оружие Палестина и Израиль договорились о прекращении огня в секторе Газа Власти Израиля и Палестины смогли договориться о прекращении огня в районе сектора Газа.

Происшествия Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".

Происшествия При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.

Происшествия В Москве проверяют бизнес-центр «Башня-2000» после угрозы минирования Специалисты приступили к проверке бизнес-центра «Башня-2000» на западе Москвы после угрозы минирования, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.

Футбол Хавбек «Милана» отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо, пишут СМИ Футболист "Милана" Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо во время матча 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Политика «Укртранснафта» согласилась возобновить транзит чистой нефти из РФ Украинская компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит чистой российской нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба», так как топливо начало поступать с белорусской станции «Мозырь» в направлении Украины.

Происшествия Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.

Происшествия СК сообщил о гибели 13 человек при пожаре самолета в Шереметьево Следственный комитет сообщил о 13 погибших, включая двоих детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево.

Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Здоровье В Барнауле провели операцию девочке с редким диагнозом Врачи Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства провели сложную операцию девочке с редким диагнозом - синдромом выхода из грудной клетки.

Политика Лавров оценил возможность военной интервенции в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Венесуэле ни в каких вариантах не наблюдается возможности военной интервенции.