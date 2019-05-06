Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в РоссииГазета.Ru 16:55

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале. Как уточняется, оставшийся бизнес войдет в новую компанию, которая не попадет под требования о лицензировании.
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Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

Газета.Ru16:55

Инвестиционный банк Morgan Stanley планирует свернуть свою деятельность в России

Эхо Москвы18:05

Morgan Stanley уходит из России

Московский Комсомолец17:01

Morgan Stanley назвал дату прекращения работы в России

РБК17:10

Morgan Stanley прекратит банковскую деятельность в России

ТАСС16:39

Morgan Stanley уходит из России

Ведомости16:02

Morgan Stanley свернет банковскую и брокерскую деятельность в России

Forbes12:45
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Условием снятия санкций с России является реализация минских соглашений, с этой целью должна быть продолжена работа в "нормандском формате", заявил журналистам в Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман после встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.
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Власти Израиля и Палестины смогли договориться о прекращении огня в районе сектора Газа.
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Футболист "Милана" Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо во время матча 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи", сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Украинская компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит чистой российской нефти в ЕС по трубопроводу «Дружба», так как топливо начало поступать с белорусской станции «Мозырь» в направлении Украины.
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Лавров оценил возможность военной интервенции в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Венесуэле ни в каких вариантах не наблюдается возможности военной интервенции.
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Morgan Stanley
Банк
Американский финансовый конгломерат. Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.
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