Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в РоссииГазета.Ru 16:55
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале. Как уточняется, оставшийся бизнес войдет в новую компанию, которая не попадет под требования о лицензировании.
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Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:10
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес
Диана Шурыгина показала фотографию, на которой позирует вместе с супругом около зеркала.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке
Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Прокурор попросил для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Для Павла Мамаева обвинение запросило 1 год и 5 месяцев тюрьмы и такое же наказание - для футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 10:41
Транспорт
В апреле установлен рекорд по пассажиропотоку на МЦК
В апреле этого года зафиксирован рекордный пассажиропоток на МЦК по сравнению с другими месяцами с начала пассажирского движения на кольце, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба Московской железной дороги.
Обновлено в 10:34
Финансы
Венесуэла еще больше либерализовала валютный рынок
Лишь в августе 2018 года власти либерализовали доллар, однако оставили официальный курс DICOM, который только в последние месяцы стал реально близок и даже выше курса "черного рынка".
Обновлено в 22:07
Происшествия
«Коммерсант» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено в 21:30
Происшествия
СК: В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Следственный комитет России официально подтверждает, что в результате авиакатастрофы в Шереметьево погибли 41 человек.
Обновлено вчера в 17:38
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Происшествия
В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Элджей похвастался одеждой за 245 тысяч рублей
Обновлено в 21:00
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Здоровье
Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени
Инициативная группа ученых провела целый ряд медицинских исследований, выяснив, какое количество алкоголя способно разрушить печень, а также какие методы помогут ее восстановить, сообщает «Smolnarod.ru».
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Севастополя
Министерство обороны РФ проведет 10 мая в Москве на Поклонной горе салют в честь 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, сообщило российское военное ведомство.
Обновлено в 22:18
Армия и оружие
Армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков рядом с Алеппо
Сирийские правительственные войска атаковали позиции террористов к югу и западу от Алеппо.
Обновлено в 19:29
Хоккей
«Бостон» обыграл «Коламбус» в борьбе за полуфинал Кубка Стэнли
В одном из противостояний "Бостон Брюинз" в шестом матче серии одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 3:0 и пробился в следующий этап плей-офф.
Обновлено в 22:21
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» нацелились на Дибалу
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» проявляют интерес к аргентинскому нападающему туринского «Ювентуса» Пауло Дибале.
Обновлено в 16:14
Армия и оружие
В ДНР отвергли сообщения о подготовке детей к войне
В агентстве напомнили, что ранее украинские СМИ заявили о подготовке детей к войне жителями ДНР.
Обновлено в 20:58
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В ЧП в Шереметьево погиб гражданин США
Джереми Брукс летел в Мурманск работать гидом по рыбалке Гражданин США погиб в результате катастрофы в аэропорту Шереметьево, он летел в Мурманск на работу, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Кино
Появился новый трейлер фильма «Человек-паук: вдали от дома»
В Сети появился еще один трейлер фильма "Человек-паук: вдали от дома".
Обновлено в 11:00
Происшествия
Жителя Камчатки нашли мертвым возле убитого медведя
Следователи на Камчатке выясняют обстоятельства гибели местного жителя, рядом с которым обнаружили убитого медведя, сообщает региональное Следственное управление.
Обновлено в 19:33
Политика
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Обновлено в 08:33