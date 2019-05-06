Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в РоссииГазета.Ru 16:55

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале. Как уточняется, оставшийся бизнес войдет в новую компанию, которая не попадет под требования о лицензировании.
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Morgan Stanley
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Американский финансовый конгломерат. Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.
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