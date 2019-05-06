Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в РоссииГазета.Ru 16:55
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале. Как уточняется, оставшийся бизнес войдет в новую компанию, которая не попадет под требования о лицензировании.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Обновлено в 13:55
Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Политика
Власти США отзывают посла на Украине
Американские власти отзывают посла на Украине Мэри Йованович. Об этом сообщает издание "ZN.UA" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:57
Кино
«Мстители: Финал» стал вторым самым кассовым фильмом в истории
Как передает ТАСС со ссылкой на компанию-прокатчика The Walt Disney, «Мстители: Финал» стал пятым фильмом в истории, который набрал более 2 млрд. в мировом прокате.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Наука
Иммунный фермент защищает от диабета
Регуляторные Т-лимфоциты с помощью специального фермента подавляют воспаление, которое может привести к диабету второго типа.
Обновлено 04 мая в 01:09
Происшествия
В Шереметьево ищут сотрудников, насмехавшихся над крушением самолёта
ИА «Ореанда-Новости» В аэропорту Шереметьево выясняют, причастны ли сотрудники к видеозаписи, на которой несколько людей насмехаются и отпускают язвительные комментарии в момент аварийной посадки самолёта Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП
«В связи с ДТП перекрыт Лефортовский тоннель (внешняя сторона)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:12
Общество
Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»
После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Общество
Французы посмеялись над русскими после катастрофы «Суперджета»
Читатели французской Le Figaro оставляют язвительные комментарии по поводу аварии Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево в воскресенье; иронизировать им не помешало и сообщение о гибели в результате этой трагедии 41 человека.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 16:30
Хоккей
Игроки сборной России посетили баню после победы в Евротуре
Игрок сборной России Илья Ковальчук вместе с партнерами по национальной команде Евгением Малкиным, Михаилом Григоренко, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым и Никитой Нестеровым посетили баню, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:00
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года
За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
Экономика
Правительство просубсидирует зеленые бонды
Первый выпуск зеленых рублевых бондов в РФ состоялся в декабре 2018 года: компания «Ресурсосбережение ХМАО» разместила на Московской бирже облигации на 1,1 млрд руб. с доходностью при размещении 9,76%.
Обновлено в 11:37
Наука
Ученые доказали новую теорию возникновения птичьего полета
Обновлено 04 мая в 02:15
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Мать собирается курировать гастрольный тур сына. Музыкальное шоу талантов The X Factor выходит в Великобритании с 2004 года.
Обновлено в 06:28
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Авто
Стартовали продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz начала продажи своего первого электрического кроссовера EQC.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки 10 новых самолетов SSJ100
Российская авиакомпания «Ямал» отказалась от планов закупить 10 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 после авиапроисшествия в «Шереметьево» 5 мая, в результате которого погиб 41 человек.
Обновлено в 17:23
Политика
Иностранцам могут запретить въезд на Украину из-за георгиевской ленты
Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.
Обновлено в 15:30
Политика
Качественная российская нефть начала поступать на Украину
«В 14:17 с ЛПДС "Мозырь" начала поступать нефть с качественными показателями, соответствующими норме, в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины для дальнейшего ее транспортировки в страны ЕС»,— сообщила пресс-служба (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 11:45
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров
Обновлено вчера в 17:54