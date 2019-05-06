Morgan Stanley сворачивает деятельность в РоссииГазета.Ru 16:55

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Происшествия В Шереметьево ищут сотрудников, насмехавшихся над крушением самолёта ИА «Ореанда-Новости» В аэропорту Шереметьево выясняют, причастны ли сотрудники к видеозаписи, на которой несколько людей насмехаются и отпускают язвительные комментарии в момент аварийной посадки самолёта Sukhoi Superjet 100.

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