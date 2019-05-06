Экономика
Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в РоссииРИА Новости вчера в 18:35
Morgan Stanley намерена в первом квартале будущего года подать в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России. Об этом говорится в отчете российского подразделения группы.
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Происшествия
В Пермском крае похитили предпринимателя
В пресс-службе СК РФ в свою очередь ТАСС сообщили, что после случившегося следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений).
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки
Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Экономика
Власти выделили средства на погашение долгов работникам «Радиоприбора»
Правительство РФ направило почти 160 миллионов рублей на погашение задолженности по заработной плате бывшим сотрудникам оборонного завода "Радиоприбор" во Владивостоке, сообщает администрация Приморья.
Обновлено в 01:35
Религия
Православные встречают Радоницу
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:23
Авто
Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»
На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Общество
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к акции «Бессмертный полк»
К проведению акции "Бессмертный полк" положительно относится 95% россиян, отрицательно - лишь 4%. Затруднился ответить 1% респондентов.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено вчера в 02:50
Армия и оружие
В России создадут первый атомный авианосец
Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.
Обновлено в 01:16
Интернет
Microsoft анонсировала новый браузер Edge
Компания Microsoft официально анонсировала новый браузер Edge на основе движка Chromium, назвав ключевые особенности приложения.
Обновлено вчера в 13:59
Футбол
Мать Роналду восхитилась несуществующим достижением сына
Мария Долорес Авейру, мать португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, восхитилась придуманным достижением сына.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика
Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков
Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы
Обновлено вчера в 14:46
Хоккей
Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ
Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Экономика
Нацпроектам не хватает песка и щебня
Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%.
Обновлено вчера в 18:05
Экономика
Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США
Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
Обновлено в 00:23
Политика
Большинство россиян сочли аресты чиновников борьбой за сферы влияния
Более 50% опрошенных рассматривают такие аресты как следствие борьбы за передел сфер влияния либо отвлечение внимания от реальных проблем в экономике.
Обновлено вчера в 20:43
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Народный депутат Украины Нестор Шуфрич отдохнул с женой в Крыму
Обновлено вчера в 05:04
Политика
Microsoft разработает ПО для защиты выборов в США от вмешательств
Американская корпорация Microsoft разработает программное обеспечение (ПО), призванное защитить выборный процесс в США.
Обновлено вчера в 14:32
Авто
Начались продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz
Обновлено вчера в 08:17
Общество
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
В 2015 году журнал РБК сообщал, что именно компания Бойко, чей капитал Forbes оценивал в $1,35 млрд, стояла за терминалами, которые выдавали кредиты на сумму до 15 тыс. руб. прямо на улице.
Обновлено вчера в 21:37
Наука
Леонардо да Винчи не мог закончить «Мону Лизу»
Леонардо да Винчи оставил "Мону Лизу" незаконченной, потому что он серьезно повредил руку во время обморока, утверждает новое исследование.
Обновлено 04 мая в 03:12
Политика
Минюст США опубликовал новую версию доклада Мюллера
Министерство юстиции США выпустило новую версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, чтобы объяснить причину удаления некоторых данных из первой версии документа, пишет BuzzFeed.
Обновлено в 02:32