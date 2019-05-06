Экономика
Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в РоссииРИА Новости вчера в 18:35
Morgan Stanley намерена в первом квартале будущего года подать в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России. Об этом говорится в отчете российского подразделения группы.
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Происшествия
Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100
Обновлено в 03:12
Авто
Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве
Один пациент, доставленный в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского после катастрофы в аэропорту Шереметьево, находится в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести.
Обновлено вчера в 02:23
Армия и оружие
В центре Луганска заметили «Грады»
Днем ранее семь систем «Град» были замечены на полигоне Миусинск в 62 километрах к юго-западу от Луганска.
Обновлено в 03:10
Театры
Депутат Госдумы уволил своего помощника за фаллоимитатор
Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов уволил своего помощника Алексея Шолохова.
Обновлено вчера в 08:45
Здоровье
В Барнауле провели операцию девочке с редким диагнозом
Врачи Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства провели сложную операцию девочке с редким диагнозом - синдромом выхода из грудной клетки.
Обновлено вчера в 01:56
Музыка
Лазарев проведёт первую репетицию номера для Евровидения 7 мая
Российский певец Сергей Лазарев, представляющий страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», во вторник, 7 мая, проведёт первую репетицию выступления в Израиле, передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:16
Экономика
Расходы на чиновников в Хабаровском крае будут сокращены на 15%
Министерства и ведомства Хабаровского края проведут оптимизацию расходов, траты на чиновников будут сокращены на 15%, сообщил во вторник глава края Сергей Фургал на совещании в правительстве региона.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A
Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Наука
Как взрывается бетон и почему это происходит: зрелищное видео
Команда исследователей решила исправить это недоразумение и заперлась в лаборатории, где ученые принялись методично взрывать куски бетона.
Обновлено в 02:14
Религия
Православные встречают Радоницу
Обновлено вчера в 22:33
Единоборства
Макгрегор удалил пост в Twitter, где назвал российских бойцов крысами
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор удалил пост в Twitter, в котором оскорбил бойцов из России, назвав их крысами.
Обновлено в 01:34
Гаджеты
ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei
ФАС не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM (embedded SIM, сим-карты, интегрированной в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство на этапе производства).
Обновлено в 01:00
Политика
Правительство РФ намерено предоставлять бессрочный вид на жительство
Если иностранный гражданин в течение двух лет после получения права бессрочного вида на жительство не подтвердил факт проживания, то документы аннулируются.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10
Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 10:42
Авто
Назван лидер продаж среди подержанных авто в Санкт-Петербурге
Напомним, в первом квартале 2019 года петербургский рынок подержанных легковых автомобилей показал падение на 5,4%, до 38,5 тыс. единиц.
Обновлено в 03:18
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
6 мая фанаты «Игры престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из Starbucks.
Обновлено в 02:03
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
В 2015 году журнал РБК сообщал, что именно компания Бойко, чей капитал Forbes оценивал в $1,35 млрд, стояла за терминалами, которые выдавали кредиты на сумму до 15 тыс. руб. прямо на улице.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Хоккей
Сергей Бобровский: «Вратарь „Бостона“ обыграл меня»
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский признал, что оказался слабее голкипера «Бостона» Туукки Раска в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 02:43
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки
Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 02:59
Экономика
Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков
Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
России отвели третье место по расходам на оборону
Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Власти Шри-Ланки нашли тренировочную базу террористов
Обновлено в 02:54
Политика
Могерини выступила против военного вмешательства в дела Венесуэлы
Международное сообщество должно найти возможности для политического диалога в Венесуэле, никакого военного вмешательства быть не должно, считает глава дипломатии ЕС Фредерика Могерини.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 08:04