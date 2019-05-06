Экономика

Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в РоссииРИА Новости вчера в 18:35

Morgan Stanley намерена в первом квартале будущего года подать в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России. Об этом говорится в отчете российского подразделения группы.
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Американский банк Морган Стэнли прекращает работу в России

Эхо Москвы02:00

Morgan Stanley свернет банковскую и брокерскую деятельность в России

Forbesвчера в 12:45

Morgan Stanley назвал дату прекращения работы в России

РБКвчера в 17:10

Morgan Stanley прекратит банковскую деятельность в России

ТАССвчера в 16:39

Morgan Stanley в 2020 г подаст в ЦБ РФ заявление о прекращении банковской деятельности

ПРАЙМвчера в 15:07

Morgan Stanley уходит из России

Ведомостивчера в 16:02

Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в России

РИА Новостивчера в 18:35
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Происшествия

Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100

Обновлено в 03:12
Авто

Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы

Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве

Один пациент, доставленный в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского после катастрофы в аэропорту Шереметьево, находится в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести.
Обновлено вчера в 02:23
Армия и оружие

В центре Луганска заметили «Грады»

Днем ранее семь систем «Град» были замечены на полигоне Миусинск в 62 километрах к юго-западу от Луганска.
Обновлено в 03:10
Театры

Депутат Госдумы уволил своего помощника за фаллоимитатор

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов уволил своего помощника Алексея Шолохова.
Обновлено вчера в 08:45
Здоровье

В Барнауле провели операцию девочке с редким диагнозом

Врачи Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства провели сложную операцию девочке с редким диагнозом - синдромом выхода из грудной клетки.
Обновлено вчера в 01:56
Музыка

Лазарев проведёт первую репетицию номера для Евровидения 7 мая

Российский певец Сергей Лазарев, представляющий страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», во вторник, 7 мая, проведёт первую репетицию выступления в Израиле, передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:16
Экономика

Расходы на чиновников в Хабаровском крае будут сокращены на 15%

Министерства и ведомства Хабаровского края проведут оптимизацию расходов, траты на чиновников будут сокращены на 15%, сообщил во вторник глава края Сергей Фургал на совещании в правительстве региона.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A

Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Наука

Как взрывается бетон и почему это происходит: зрелищное видео

Команда исследователей решила исправить это недоразумение и заперлась в лаборатории, где ученые принялись методично взрывать куски бетона.
Обновлено в 02:14
Религия

Православные встречают Радоницу

Обновлено вчера в 22:33
Единоборства

Макгрегор удалил пост в Twitter, где назвал российских бойцов крысами

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор удалил пост в Twitter, в котором оскорбил бойцов из России, назвав их крысами.
Обновлено в 01:34
Гаджеты

ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei

ФАС не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM (embedded SIM, сим-карты, интегрированной в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство на этапе производства).
Обновлено в 01:00
Политика

Правительство РФ намерено предоставлять бессрочный вид на жительство

Если иностранный гражданин в течение двух лет после получения права бессрочного вида на жительство не подтвердил факт проживания, то документы аннулируются.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10

Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 10:42
Авто

Назван лидер продаж среди подержанных авто в Санкт-Петербурге

Напомним, в первом квартале 2019 года петербургский рынок подержанных легковых автомобилей показал падение на 5,4%, до 38,5 тыс. единиц.
Обновлено в 03:18
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

6 мая фанаты «Игры престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из Starbucks.
Обновлено в 02:03
Общество

Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Экономика

ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко

В 2015 году журнал РБК сообщал, что именно компания Бойко, чей капитал Forbes оценивал в $1,35 млрд, стояла за терминалами, которые выдавали кредиты на сумму до 15 тыс. руб. прямо на улице.
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие

Минобороны РФ впервые опубликовало снимки освобождённого Севастополя

Обновлено в 01:44
Происшествия

В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Хоккей

Сергей Бобровский: «Вратарь „Бостона“ обыграл меня»

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский признал, что оказался слабее голкипера «Бостона» Туукки Раска в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 02:43
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки

Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 02:59
Экономика

Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков

Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

России отвели третье место по расходам на оборону

Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Власти Шри-Ланки нашли тренировочную базу террористов

Обновлено в 02:54
Политика

Могерини выступила против военного вмешательства в дела Венесуэлы

Международное сообщество должно найти возможности для политического диалога в Венесуэле, никакого военного вмешательства быть не должно, считает глава дипломатии ЕС Фредерика Могерини.
Обновлено в 00:13
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 08:04
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Morgan Stanley
Банк
Американский финансовый конгломерат. Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.
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