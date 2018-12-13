Экономика

Morgan Stanley сократит свое присутствие в России
Ведомости
07:53

«Morgan Stanley по-прежнему привержен России и будет поддерживать свое давнее присутствие в Москве», – подчеркнула пресс-служба. Банк гарантирует российским клиентам, что они смогут продолжить пользоваться услугами в части инвестиционного банкинга и глобальных рынков капитала.
Ведомости07:53
с чего всё началось
Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит свое присутствие в России и закроет подразделения московского офиса, отвечающие за работу на фондовом и валютном рынках, сообщил
 Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.
Ведомости07:53

Подробнее о событии

Morgan Stanley сокращает свое присутствие в России

Коммерсантъ09:10

Morgan Stanley переводит операции с валютой и акциями из Москвы в Лондон

ТАСС08:24

Morgan Stanley сократит свое присутствие в России

Ведомости07:53

Morgan Stanley сократит присутствие в России

Forbes07:52

Bloomberg узнал о сокращении присутствия Morgan Stanley в России

РБК07:44

Morgan Stanley переводит операции по торговле акциями и валютой из Москвы в Лондон

ПРАЙМ06:54

Morgan Stanley переводит часть сотрудников из Москвы в Лондон

News.ru04:40
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Финансы

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и подтвердил окончание программы покупки активов до конца текущего года, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 07:48
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Греф объяснил отсутствие у Сбербанка системы кэшбека

Сбербанк не планирует переходить на кэшбек, поскольку для банка такого размера это может быть проблематично.
Обновлено в 05:20
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ФАС завела дело из-за роста цен на цифровые ТВ-приставки

В ФАС отметили, что с июня по декабрь 2018 года ее сотрудники проверили изменение цен на ТВ-приставки и пришли к выводу, что они меняются по всей стране по разнонаправленному принципу.
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Экономика

Совет директоров «Аэрофлота» одобрил лизинг 20 Boeing 737 для «Победы»

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Экономика

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Российских застройщиков, согласно новому пакету поправок в долевое законодательство, предполагается проверять во внепланово, рассказал в четверг председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
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Экономика

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Обновлено в 12:42
Финансы

Международные резервы России выросли на $1,5 млрд

За неделю международные резервы России выросли на $1,5 млрд и на 7 декабря составили $463,6 млрд против $462,1 млрд на 30 ноября.
Обновлено в 08:56
Экономика

Сбербанк объяснил покупку домена sber.ru

По данным Banki.ru, с начала декабря Сбербанк зарегистрировал 17 доменов, больше половины которых содержат сочетание sber в названии.
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Экономика

В Белоруссии оценили потери от реализации в России налогового манёвра

Минфин Белоруссии оценивает потери от реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере примерно в $300 млн, сообщил министр финансов республики Максим Ермолович.
Обновлено в 05:07
Энергетика

«Нафтогаз» осваивает новые местонахождения

«Нафтогаз» сообщил, что в рамках взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд подал пять исков в суды США для того, чтобы выяснить местонахождение активов «Газпрома» в Европе и найти свидетельства их незаконного вывода из юрисдикции Нидерландов.
Обновлено в 11:43
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Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве

Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов.
Обновлено в 06:10
Экономика

«Роснефть» отказалась работать в Иране

Речь шла «о целой серии месторождений – нефтяных и газовых», которые будут реализовываться совместно с иранскими партнерами.
Обновлено вчера в 15:26
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Финтех-стартап Revolut получил банковскую лицензию в Литве

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Обновлено в 11:49
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Японская Itochu может войти в проект «Балтийский СПГ»

Японская компания Itochu может войти в проект «Газпрома» «Балтийский СПГ», следует из сообщения российского газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и президента, главного управляющего директора Itochu Corporation Ёшихиса Сузуки.
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Morgan Stanley
Американская компания
Крупный американский банковский холдинг, относящийся к числу финансовых конгломератов. Базируется в Нью-Йорке. Больше чем в 42 странах находятся офисы и работают больше чем 55,000 сотрудников. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире.
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