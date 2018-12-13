Экономика
Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит свое присутствие в России и закроет подразделения московского офиса, отвечающие за работу на фондовом и валютном рынках, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.
Ведомости07:53
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Экономика
Греф объяснил отсутствие у Сбербанка системы кэшбека
Сбербанк не планирует переходить на кэшбек, поскольку для банка такого размера это может быть проблематично.
Обновлено в 05:20
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено в 07:50
Экономика
ФАС завела дело из-за повышения цен на цифровые ТВ-приставки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело из-за повышения цен на цифровые ТВ-приставки в магазинах «Эльдорадо», «Юлмарт» и «М.видео».
Обновлено в 06:11
Экономика
«Газпром» отказался от иска к СОГАЗу на 1,9 млрд рублей
«Газпром», который является акционером СОГАЗа, подал иск против страховой компании 22 октября.
Обновлено в 05:16
Энергетика
Бюджет России получил 5 тлрн рублей благодаря сделке ОПЕК+
Российский бюджет получил дополнительно 5 тлрн руб. за 2,5 года благодаря сделке ОПЕК+, сообщил министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 06:35
Экономика
«Роснефть» отказалась работать в Иране
Речь шла «о целой серии месторождений – нефтяных и газовых», которые будут реализовываться совместно с иранскими партнерами.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве
Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов.
Обновлено в 06:10
Финансы
Орешкин рассказал, что определит курс рубля в начале 2019 года
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, от чего будет зависеть курс рубля в следующем году.
Обновлено в 07:51
Экономика
Аудитория рунета выросла на 3% за год
«На конец 2018 года интернет-экономика составляет уже 5,1% от ВВП России, она растет в среднем на 10-15% в год»,— подсчитали в РАЭК.
Обновлено в 08:19
Экономика
Доля россиян старше 60 лет составит 26% к 2030 году
Демографы прогнозируют, что доля жителей России старше 60 лет составит почти 26% от всего населения страны к 2030 году, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Обновлено в 07:51
Экономика
VEON возглавила бывшая сотрудница администрации Обамы
Обновлено в 02:50
Экономика
Падение Bitcoin никого не волнует. Криптовалютой пользуются все чаще
Аналитики считают, что подобный рост пользователей технологии может привести к здоровому восстановлению рынка после затяжной коррекции.
Обновлено в 08:28
Экономика
Детям и церквям: сколько россияне тратят на благотворительность
Центр управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы "Сколково" проводил оценку с учетом данных Фонда поддержки и развития филантропии CAF, в течение нескольких лет опрашивающего население России о степени участия в различных благотворительных активностях, а также с учетом данных исследования Knight Frank и отчетности компаний.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
Нефть «рискует сорваться» ниже $60
На рынке нефти растут опасения, что принятого в соглашении ОПЕК+ уровня сокращения добычи будет недостаточно для того, чтобы стабилизировать цены.
Обновлено в 07:56
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,5 млрд
Международные резервы России за неделю, закончившуюся 7 декабря, выросли на $1,5 млрд — до $463,6 млрд, сообщил ЦБ.
Обновлено в 08:10