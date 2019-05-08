Экономика

Morgan Stanley прекратит деятельность в РФТК Звезда 06 мая в 18:28

В первом квартале 2022 года инвестиционный банк Morgan Stanley планирует направить в ЦБ РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России. Соответствующая информация опубликована в отчетности российского подразделения инвестбанка за прошлый год.
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