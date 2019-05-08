Экономика
Morgan Stanley прекратит деятельность в РФТК Звезда вчера в 18:28
В первом квартале 2022 года инвестиционный банк Morgan Stanley планирует направить в ЦБ РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России. Соответствующая информация опубликована в отчетности российского подразделения инвестбанка за прошлый год.
Читать в источнике
Оценить118
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:32, Ашберн
Происшествия
Кратко рассказываем о трагедии в аэропорту Шереметьево
Обновлено в 11:31
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Общество
NYT узнала о «мрачной картине» способностей Трампа к заключению сделок
Президент США Дональд Трамп в период с 1985 по 1994 год ежегодно нес убытки, потеряв в общей сложности за этот десятилетний период $1,75 млрд.
Обновлено в 20:51
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Леонид Кравчук, являющийся бывшим президентом Украины, заявил о том, что Хрущев в буквальном смысле заставил правительство Украины забрать Крым в состав своей страны, сообщают «РИА новости».
Обновлено в 13:55
Здоровье
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 украинских ВВС, оставшихся на территории Крыма, окончательно потеряны в качестве боевых единиц.
Обновлено в 21:11
Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 17:18
Кино
HBO удалил появившийся в «Игре престолов» стакан из Starbucks
Обновлено в 20:21
Происшествия
В Шереметьеве назвали причину возвращения SSJ-100 в аэропорт
Самолёт SSJ-100 вернулся в аэропорт Шереметьево перед катастрофой из-за потери связи и автоматического управления бортом.
Обновлено в 13:55
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 20:37
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 14:51
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Действующий президент Украины Петр Порошенко не пришёл на допрос в Генпрокуратуру по делу о "майдане", передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 04:06
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Космос
Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле
В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29
Политика
Предложена альтернативная дата инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй предложил перенести инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая.
Обновлено в 08:12
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели «Хантер»
От обычных серийных внедорожников новая версия «УАЗ Хантер» отличается оранжево-черным окрасом кузова, экспедиционным багажником на крыше, лестницей, внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain размерностью 235/85R16.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Авто
Fiat поднял российские цены на хэтчбек Fiat 500
Напомним, в нашей стране Fiat 500 представлен в единственной комплектации Pop, цена которой после подорожания перевалила за миллион и теперь оценивается 1,09 млн рублей.
Обновлено в 07:31
Кино
Роланд Эммерих снимет 150-миллионный фантастический блокбастер «Падение Луны»
Самым крупным и потенциально самым востребованным проектом на начинающемся совсем скоро Каннском кинорынке обещает стать фантастическая кинолента со 150-миллионным бюджетом «Падение Луны» («Moonfall»).
Обновлено в 21:15
Футбол
Жозеп Бартомеу: «Не могу объяснить четвертый гол»
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением о вылете в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля».
Обновлено в 17:57
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Общество
В РФ упростят правила установления инвалидности
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
На Украине допустили укрепление границы с Россией ядерными минами
Украине никто не может запретить разместить ядерные мины на границе с Россией. Об этом заявил военный эксперт Игорь Козий.
Обновлено в 13:57
Общество
Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока
Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.
Обновлено в 18:56