Энергетика
Morgan Stanley понизил прогнозы по ценам на нефтьProfinance.ru 05:53
Аналитики Morgan Stanley пересмотрели свои взгляды на конъюнктуру нефтяного рынка, снизив ожидания по ценам. Этому способствовало вчерашнее решение ОПЕК+ пролонгировать соглашение об ограничении добычи нефти до конца марта 2020 года.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:53, Вашингтон
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Кино
Вышел тизер нового «Полицейского с Рублевки»
Первое полнометражное продолжение сериала о полицейском с Рублевки вышло в 2018 году.
Обновлено в 07:12
Происшествия
При пожаре на секретной подлодке погиб брянский моряк
Дмитрий Соловьев, уроженец города Почепа Брянской области, погиб при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщает телеканал "Городской".
Обновлено в 07:18
Авто
Умер бывший глава Ford и Chrysler Ли Якокка
Бывший президент Ford и председатель правления Chrysler Ли Якокка умер в Калифорнии в возрасте 94 лет, передает Associated Press.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото в белье после родов
Певица группы «Фабрика» Саша Савельева продемонстрировала сохранившуюся после родов фигуру на фото в белье.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Политика
Путин назвал дату переговоров с Лукашенко
Обновлено в 07:23
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман
Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что у актера Никиты Ефремова роман с бывшей ведущей программы «Орел и решка» Марией Иваковой.
Обновлено в 06:34
Здоровье
Минздрав назвал причины смертности женщин в России
Как оказалось, для более 22% россиянок фатальными являются болезни кровообращения, а наибольший уровень смертности дам трудоспособного возраста зафиксирован в Чечне, Ингушетии и Дагестане.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Почти 60 человек эвакуированы из зоны подтопления в Красноярском крае
Из 22 жилых домов отселены 57 человек.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»
Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Футбол
«Спартак» представил форму из переработанных бутылок
Обновлено в 07:35
Финансы
ЦБ задумался о новых мерах по ограничению потребкредитования
Вторая мера, о которой задумывается регулятор, связана с IRB-подходом, добавила Юдаева.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь
Обновлено в 06:34
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Авто
Группа PSA подписала СПИК с правительством РФ
Согласно СПИК группа PSA выполнит следующие условия: увеличит модельный ряд автомобилей локальной сборки; локализует выпуск двигателей и некоторые процессы, связанных с их производством — литьё, ковку и механическую обработку ключевых узлов; локализует ряд операций, связанных со сборкой трансмиссий; увеличит экспорт двигателей, произведённых на мощностях "ПСМА Рус" в Калуге.
Обновлено в 06:01
Авто
В России продажи «АвтоВАЗа» в июне снизились на 2%
С января по июнь 2019 года дилеры LADA реализовали в России 174 186 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 2,5% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Шереметьево начали внутреннюю проверку из-за задержек багажа
В московскому аэропорту Шереметьево идет внутренняя проверка из-за задержек багажа.
Обновлено в 07:28
Политика
В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Ульяновске горит вещевой рынок
Пожар произошел на вещевом рынке "Солнечный" в Ульяновске, об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 06:44
Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено в 03:14
Кино
Нового «Короля льва» раскритиковали за обилие темнокожих актеров
Обновлено в 06:44