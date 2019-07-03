Энергетика

Morgan Stanley понизил прогнозы по ценам на нефтьProfinance.ru 05:53

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Аналитики Morgan Stanley пересмотрели свои взгляды на конъюнктуру нефтяного рынка, снизив ожидания по ценам. Этому способствовало вчерашнее решение ОПЕК+ пролонгировать соглашение об ограничении добычи нефти до конца марта 2020 года.
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Morgan Stanley понизил прогнозы по ценам на нефть

Profinance.ru05:53
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