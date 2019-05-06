Экономика

Morgan Stanley откажется от деятельности в РоссииИзвестия 19:39

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе. Заявление о прекращении банковской деятельности, как ожидается, будет подано в ЦБ в первом квартале следующего года.
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Morgan Stanley уходит из России

Московский Комсомолец19:10

Morgan Stanley свернет банковскую деятельность в России

РИА Новости18:35

Morgan Stanley уходит из России

Ведомости16:02

Банк Morgan Stanley сворачивает свою деятельность в России

Эхо Москвы19:02

Morgan Stanley прекратит банковскую деятельность в России

ТАСС16:39

Morgan Stanley назвал дату прекращения работы в России

РБК17:10

Morgan Stanley свернет банковскую и брокерскую деятельность в России

Forbes12:45
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На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с Россией

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Иностранцам могут запретить въезд на Украину из-за георгиевской ленты

Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.
Обновлено в 15:30
Кино

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Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
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Политика

Бельгийский журналист объявил о наступлении «эры Путина»

Еще одним важным аспектом "эры Путина" Уилсон назвал укрепление безопасности России.
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Происшествия

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Происшествия

В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП

«В связи с ДТП перекрыт Лефортовский тоннель (внешняя сторона)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:12
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Обновлено в 12:52
Космос

В продаже появились фрагменты космического корабля «Аполлон-11»

В продаже Mini Museum появились фрагменты космического шаттла НАСА. Музей предлагает коллекцию редких экспонатов из космоса.
Обновлено 04 мая в 19:53
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке

Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Украина предотвратила «теракт» российских спецслужб

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины заявили, что смогли предотвратить терракт, подготовленный якобы российской спецслужбой.
Обновлено в 14:54
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали неэтичное видео во время ЧП с SSJ-100

Обновлено в 16:49
Происшествия

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Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
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Авто

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В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
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Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов

В феврале стало известно, что Facebook удалил более 2,6 тыс. страниц в одноимённой социальной сети и в Instagram, которые якобы связаны с Россией, Ираном, а также Македонией и Косовом.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курил

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Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Общество

Met Gala 2019: Леди Гага и другие звезды на балу Института костюма

Нью-йоркский музей Метрополитен вновь открыл двери для тематического бала Met Gala, ежегодно собирающего самых стильных звезд и зачастую дарящего зрителям настоящие модные шедевры.
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Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

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Обновлено 04 мая в 05:26
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По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Лена Миро считает, что у дочки Алсу нет совести

Лена Миро считает, что у дочки Алсу нет совести Блогер раскритиковала желание Микеллы Абрамовой продолжить карьеру.
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Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
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Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на них

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
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Пару месяцев назад независимая студия Mobius Digital и известное издательство Annapurna Interactive анонсировали космическое приключение Outer Wilds.
Обновлено в 15:40
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Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
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На предыдущей неделе от осложнений кори умерла 12-летняя девочка, которая не была привита из-за противопоказаний к вакцине.
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Morgan Stanley
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Американский финансовый конгломерат. Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.
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