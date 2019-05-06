Экономика
Morgan Stanley откажется от деятельности в РоссииИзвестия вчера в 19:39
«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе. Заявление о прекращении банковской деятельности, как ожидается, будет подано в ЦБ в I квартале следующего года.
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Происшествия
Задержан ключевой участник покушения на журналиста Кашина
В Санкт-Петербург доставлен и арестован 34-летний Вячеслав Борисов, который является исполнителем покушения на журналиста Олега Кашина; он находился в межгосударственном розыске по другому уголовному делу более трех лет, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обновлено в 09:12
Происшествия
ФСБ задержала причастных к нападениям в Москве семерых националистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали семерых активных членов националистической организации, которые причастны к совершению насильственных и экстремистских преступлений в нескольких регионах России.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Командиру экипажа сгоревшего SSJ поставили диагноз: ожоги, отравление
Экипаж до последнего помогал пассажирам эвакуироваться, командир воздушного судна Денис Евдокимов уходил с него в числе последних.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Появились последние фото Жанны Фриске с сыном
Несколько снимков, на которых Жанна запечатлена с сыном Платоном, появились на одной из фанатских страничек в «Инстаграм».
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Копия матери: Юлия Меньшова показала дочь
Актриса и ведущая Юлия Меньшова провела первые майские праздники в солнечной Барселоне вместе с 15-летней дочкой Таисией.
Обновлено в 05:53
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Общество
Прокуратура: «голодающий» Шестун получил 27 килограммов еды за месяц
Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Всё свалили на пилотов: названы ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено в 09:15
Экономика
Производитель SSJ-100 просит выделить дополнительные 39 млрд на МС-21
Президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь в марте 2019 года обратился в правительство России с просьбой выделить дополнительные 39 миллиардов рублей на разработку среднемагистрального самолета МС-21, сообщает Baza.
Обновлено в 08:30
Общество
В России упростят процедуру получения инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:45
Экономика
Чистая прибыль «Юнипро» по МСФО в 1-м квартале выросла на 22,5%
EBITDA увеличилась на 18,4% - до 9,084 млрд руб. Выручка "Юнипро" поднялась на 13,3%, составив 23,040 млрд рублей.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Здоровье
12 мая отмечается Международный день медицинской сестры
12 мая традиционно отмечается Международный день медицинской сестры.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»
Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Сочи потушили пожар в двухэтажном доме
Спасатели потушили пожар в двухэтажном доме в центре Сочи, из которого был спасен один человек и эвакуированы еще 12, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:05
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Экономика
Турция отказалась вводить пошлины на сталь из России
Турция приняла решение не вводить ограничительные меры на ввозимую в страну стальную продукцию из России, сообщает Минпромторг.
Обновлено в 09:21
Политика
На Украине избрали главу антикоррупционного суда
Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Политика
Жириновский написал письмо Михалкову
Весной 2017 года Владимир Жириновский написал Михалкову письмо с предложением поставить «разоблачающий» спектакль в трех действиях, взяв за основу сюжеты произведений «Ревизор» и «Мёртвые души» Николая Гоголя, а также «Горе от ума» Александра Грибоедова.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол
Еременко признан лучшим игроком «Ростова» в апреле
Обновлено в 08:28
Культура
Россия станет специальным гостем на книжной ярмарке в Салониках
Россия представит произведения современных авторов и новые издания русской классики на международной книжной ярмарке в греческом городе Салоники, которая пройдет с 9 по 12 мая, страна выступает в качестве специального гостя мероприятия, сообщает пресс-служба Роспечати.
Обновлено в 09:11
Интернет
Windows 10 получит встроенное ядро Linux от Microsoft
Как отметили представители Microsoft в своём блоге, это первый случай, когда полноценное ядро Linux станет встроенным компонентом Windows.
Обновлено в 04:45
Политика
«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Витренко 25 апреля сообщал, что "Нафтогаз" заканчивает подготовку жалобы в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать "Газпром" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.
Обновлено вчера в 11:19
Экономика
В Минэкономразвития рассказали о причинах укрепления рубля
«Наряду с улучшением конъюнктуры глобальных рынков поддержку рублю в I квартале 19-го оказало снижение оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение рейтинговым агентством Moody’s суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня», — говорится в документе.
Обновлено в 07:21
Космос
Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле
В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено в 03:29