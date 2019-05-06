Экономика
Morgan Stanley завершит работу в РоссииLenta.ru вчера в 18:09
Отмечается, что заявление о прекращении банковской деятельности компания планирует подать в Центральный банк в первом квартале 2020 года. Оставшийся бизнес Morgan Stanley переведет в новую компанию, которая не попадает под требования о лицензировании.
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Происшествия
Семьям погибших в Шереметьево выплатят по 9 миллионов
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе
В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Названы ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Следователи выявили несколько ошибок экипажа лайнера Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево, которые могли косвенно повлиять на распространение огня.
Обновлено в 07:06
Экономика
BMW потеряла 75% прибыли из-за расследования о сговоре
Чистая прибыль немецкого автопроизводителя BMW в I квартале сократилась на 74,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 588 млн евро, следует из отчетности компании.
Обновлено в 05:53
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Политика
Экс-мэр Каунаса назвал миллионеров виновными в уничтожении инфраструктуры Литвы
Председатель Союза свободы Литвы, бывший мэр Каунаса Витаутас Шустаускас заявил, что во времена СССР гражданам его страны жилось гораздо лучше.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Десятки исков подано против больницы, где дети заразились гепатитом С
6 мая в городском суде Благовещенска состоялось заседание по первому иску — рассматривалось заявление матери двухлетней девочки, которая лечилась в больнице с октября 2017 года по март 2018 года.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Петицию за запрет полетов SSJ 100 подписали больше 130 000 человек
Петицию с требованием запретить полеты самолета Sukhoi Superjet 100 подписали больше 130 тысяч человек, показывают данные платформы Сhange.org.
Обновлено в 03:20
Авто
Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»
На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Футбол
Сигурдссона признали лучшим игроком ЦСКА в апреле
Болельщики ЦСКА признали форварда Арнора Сигурдссона лучшим игроком команды в апреле.
Обновлено в 07:45
Политика
В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку
В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
В России вступил в силу новый порядок диспансеризации
Новые правила диспансеризации ранее были утверждены Минздравом РФ.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Обновлено вчера в 09:54
Общество
В России упростят правила установления инвалидности
Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.
Обновлено в 05:58
Политика
Песков прокомментировал опрос про декларации чиновников
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о недоверии россиян к декларациям чиновников, заявил, что выстроена целая система проверок деклараций, она работает и выявляет даже незначительные ошибки.
Обновлено в 06:58
Политика
Еврокомиссар встретится с новоизбранным президентом Украины Зеленским
Комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан прибыл в Киев для встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило во вторник интернет-издание "Европейская правда".
Обновлено в 05:51
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Общество
Редактор Wikileaks рассказал о состоянии Ассанжа в тюрьме
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, который находится в тюрьме Белмарш, подавлен, но не сломлен.
Обновлено в 07:40
Экономика
Власти утвердили правила выдачи субсидий на развитие въездного туризма
Правительство утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским туроператорам, которые привлекают в страну иностранных туристов.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади
Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала
Букингемский дворец сообщил о начале родов Меган в обед, когда ребенок уже появился на свет.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе
Обновлено вчера в 02:29
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация
Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено вчера в 08:15
Транспорт
Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду
Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Наука
Ученые выяснили, какие мысли делают человека счастливым
В ходе проведения исследования ученые из Калифорнийского университета выяснили, какие мысли делают человека счастливым.
Обновлено в 03:23
Футбол
Варди признан лучшим игроком АПЛ в апреле
Форвард Лестера Джейми Варди выбран лучшим игроком чемпионата Англии по итогам апрельских матчей.
Обновлено в 07:17