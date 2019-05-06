Morgan Stanley откажется от деятельности в РоссииИзвестия вчера в 19:39

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе. Заявление о прекращении банковской деятельности, как ожидается, будет подано в ЦБ в I квартале следующего года.

Morgan Stanley откажется от деятельности в России

Политика Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая Ранее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в российском дипведомстве сообщили, что в ходе переговоров в Финляндии Лавров и Помпео договорились провести новую встречу 14 мая в Сочи.

Политика В Кремле прокомментировали недоверие россиян к декларациям чиновников Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане страны не ознакомлены с деталями проверок, определяющих подлинность деклараций о доходах российских чиновников.

Происшествия ФСБ задержала причастных к нападениям в Москве семерых националистов Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали семерых активных членов националистической организации, которые причастны к совершению насильственных и экстремистских преступлений в нескольких регионах России.

Происшествия Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.

Происшествия В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина В Махачкале погибла журналистка и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщила ее коллега Наталья Порецкая в инстаграме.

Кино Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.

Общество День 6 мая стал самым теплым в Москве с начала года Температура воздуха в Москве 6 мая поднялась до 24,6 градуса, минувший понедельник стал самым жарким днем с начала года.

Политика Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.

Шоу-бизнес Михалков раскритиковал сюжеты российских ТВ-шоу Известный российский кинорежиссер Никита Михалков подверг критике сюжеты отечественных телевизионных шоу, которые все чаще обсуждают скандалы и занимаются выяснением отношений.

Авто Porsche 911 Speedster стал доступен для заказа в России В случае необходимости две накладки в «горбах» позволяют выдвигаться дугам безопасности, которые, как и у открытого Porsche 911 Carrera Cabriolet, входят в базовую комплектацию двухместной модели.

Экономика Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.

Политика В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.

Происшествия Суд арестовал четверых подозреваемых в загрязнении нефти Самарский районный суд отправил на два месяца в СИЗО четырех фигурантов дела, которых задержали по подозрению в умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России по трубопроводу «Дружба», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление суда.

Общество В Чечне заработало такси для женщин В Чечне запустили специальную службу такси для женщин.

Происшествия В Нижнем Новгороде мужчина устроил дебош в монастыре Пьяный мужчина, размахивая игрушечным пистолетом, повздорил с охранником монастыря в Нижнем Новгороде и был задержан полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.

Происшествия Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.

Происшествия Мать погибшего в SSJ-100 потребовала у СК закрыть «Шереметьево» Мать одного из жертв катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" направила заявление в Следственный комитет на имя председателя Александра Бастрыкина с требованием приостановить работу аэропорта.

Экономика Власти утвердили правила выдачи субсидий на развитие въездного туризма Правительство утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским туроператорам, которые привлекают в страну иностранных туристов.

Футбол «Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧ В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».

Экономика МЭР признало рубль лидером среди валют развивающихся стран Многие валюты пострадали в прошлом году вследствие различных факторов, среди которых: торговая война между США и Китаем, кризис в Турции, долги Венесуэлы и других.

Происшествия Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.