Экономика

Morgan Stanley откажется от деятельности в РоссииИзвестия вчера в 19:39

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе. Заявление о прекращении банковской деятельности, как ожидается, будет подано в ЦБ в I квартале следующего года.
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Эхо Москвы01:04
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Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая

Ранее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в российском дипведомстве сообщили, что в ходе переговоров в Финляндии Лавров и Помпео договорились провести новую встречу 14 мая в Сочи.
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В Кремле прокомментировали недоверие россиян к декларациям чиновников

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане страны не ознакомлены с деталями проверок, определяющих подлинность деклараций о доходах российских чиновников.
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Происшествия

ФСБ задержала причастных к нападениям в Москве семерых националистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали семерых активных членов националистической организации, которые причастны к совершению насильственных и экстремистских преступлений в нескольких регионах России.
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Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.
Обновлено в 06:01
Происшествия

У Дома профсоюзов в Одессе сожгли памятные таблички и цветы

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Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 07:00
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж

Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
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В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина

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Обновлено в 08:10
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Общество

День 6 мая стал самым теплым в Москве с начала года

Температура воздуха в Москве 6 мая поднялась до 24,6 градуса, минувший понедельник стал самым жарким днем с начала года.
Обновлено в 05:25
Политика

Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов

Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Михалков раскритиковал сюжеты российских ТВ-шоу

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков подверг критике сюжеты отечественных телевизионных шоу, которые все чаще обсуждают скандалы и занимаются выяснением отношений.
Обновлено в 04:44
Общество

Дженнифер Лопес показала свои прелести: платье трещит по швам

Обновлено в 05:35
Авто

Porsche 911 Speedster стал доступен для заказа в России

В случае необходимости две накладки в «горбах» позволяют выдвигаться дугам безопасности, которые, как и у открытого Porsche 911 Carrera Cabriolet, входят в базовую комплектацию двухместной модели.
Обновлено в 02:46
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

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Обновлено в 03:14
Политика

В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку

В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Суд арестовал четверых подозреваемых в загрязнении нефти

Самарский районный суд отправил на два месяца в СИЗО четырех фигурантов дела, которых задержали по подозрению в умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России по трубопроводу «Дружба», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление суда.
Обновлено в 08:56
Общество

В Чечне заработало такси для женщин

В Чечне запустили специальную службу такси для женщин.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Нижнем Новгороде мужчина устроил дебош в монастыре

Пьяный мужчина, размахивая игрушечным пистолетом, повздорил с охранником монастыря в Нижнем Новгороде и был задержан полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета

Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Мать погибшего в SSJ-100 потребовала у СК закрыть «Шереметьево»

Мать одного из жертв катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" направила заявление в Следственный комитет на имя председателя Александра Бастрыкина с требованием приостановить работу аэропорта.
Обновлено в 08:57
Экономика

Власти утвердили правила выдачи субсидий на развитие въездного туризма

Правительство утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским туроператорам, которые привлекают в страну иностранных туристов.
Обновлено в 07:23
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Ставропольский министр записал недвижимость в Канаде на детей

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«Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧ

В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
Обновлено вчера в 23:00
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Ветераны ВОВ получили повышенные пенсии

Обновлено в 08:06
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«Чемпионат.com»: ЦСКА может продать Фернандеса в «Зенит» за €30 млн

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МЭР признало рубль лидером среди валют развивающихся стран

Многие валюты пострадали в прошлом году вследствие различных факторов, среди которых: торговая война между США и Китаем, кризис в Турции, долги Венесуэлы и других.
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Происшествия

Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе

В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.
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Обновлено вчера в 02:29
Происшествия

Десятки исков подано против больницы, где дети заразились гепатитом С

Семьи, в которых онкобольные дети заразились гепатитом С во время лечения в Амурской областной детской клинической больнице в Благовещенске, обратились в суд - они требуют миллионные компенсации.
Обновлено в 07:31
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Morgan Stanley
Банк
Американский финансовый конгломерат. Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.
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