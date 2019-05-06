Экономика
Morgan Stanley откажется от деятельности в РоссииИзвестия вчера в 19:39
«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе. Заявление о прекращении банковской деятельности, как ожидается, будет подано в ЦБ в I квартале следующего года.
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Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
Пассажирам самолетов напомнили, как спасаться при крушении
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Треть россиян испытывает удовлетворение от арестов чиновников
Удовлетворение от арестов испытывают в основном пожилые малообразованные люди «с чувством мстительного удовлетворения», поскольку «массовое сознание задето ощущением несправедливости», считает Гудков.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия
В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100
Обновлено вчера в 20:44
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено вчера в 07:46
Экономика
Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в США
Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в пригороде Чикаго в присутствии литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
В Великобритании нашли «самую красивую женщину-сантехника»
Обновлено в 00:13
Хоккей
Михеев пообещал, что постарается привезти Кубок Стэнли в Омск
Обновлено вчера в 14:14
Хоккей
Хоккеисты сборной России отметили победу в Евротуре в бане
Накануне сборная России провела заключительный матч Евротура с чехами, завершив его победой со счетом 4:1. Еще раньше сборную досрочно признали победителем Еврохоккейтура.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено вчера в 09:53
Хоккей
Панарин – о будущем в «Коламбусе»: «Кто знает, я не думаю об этом»
«Кто знает, я не думаю об этом», - передает слова хоккеиста журналист TSN.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено вчера в 09:54
Футбол
Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на них
Обновлено вчера в 11:26
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Коллекторы попросили доступ к номерам должников
Коллекторы хотят проверять номера телефонов должников, которые те указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Обновлено вчера в 06:14
Общество
Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России
Обновлено вчера в 10:17
Общество
«После победы коллеги перестали со мной здороваться»: как живет главная красотка Росгвардии с Урала
За девушку проголосовали более 57 тысяч человек. После конкурса мы встретились с ней в тире для пулевой стрельбы.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Новосибирский парапланерист погиб при прыжке с парашютом в Турции
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
Лазуткин заявил об угрозах в адрес его сына
Экс-министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин 6 мая после оглашения Центральным районным судом Читы приговора, заявил об угрозах в адрес его сына.
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Пензенская прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах
Прокуратура Октябрьского района Пензы обязала директоров 20 школ запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 08:22