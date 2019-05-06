Экономика

Morgan Stanley откажется от деятельности в РоссииИзвестия вчера в 19:39

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе. Заявление о прекращении банковской деятельности, как ожидается, будет подано в ЦБ в I квартале следующего года.
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Morgan Stanley уходит из России

Московский Комсомолецвчера в 19:10

Morgan Stanley свернет банковскую и брокерскую деятельность в России

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Банк Morgan Stanley сворачивает свою деятельность в России

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ТАССвчера в 16:39

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Ведомостивчера в 16:02

Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в России

РИА Новостивчера в 18:35
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Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
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Происшествия

В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке

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Политика

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Обновлено вчера в 07:46
Экономика

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Обновлено вчера в 06:17
Политика

Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в США

Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в пригороде Чикаго в присутствии литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.
Обновлено вчера в 22:46
Общество

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Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

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Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 10:42
Общество

В Великобритании нашли «самую красивую женщину-сантехника»

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Хоккей

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Хоккей

Хоккеисты сборной России отметили победу в Евротуре в бане

Накануне сборная России провела заключительный матч Евротура с чехами, завершив его победой со счетом 4:1. Еще раньше сборную досрочно признали победителем Еврохоккейтура.
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«Ъ» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

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Обновлено вчера в 07:18
Происшествия

Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы

Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено вчера в 09:53
Хоккей

Панарин – о будущем в «Коламбусе»: «Кто знает, я не думаю об этом»

«Кто знает, я не думаю об этом», - передает слова хоккеиста журналист TSN.
Обновлено вчера в 23:20
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Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено вчера в 09:54
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Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на них

Обновлено вчера в 11:26
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
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Общество

Коллекторы попросили доступ к номерам должников

Коллекторы хотят проверять номера телефонов должников, которые те указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
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За девушку проголосовали более 57 тысяч человек. После конкурса мы встретились с ней в тире для пулевой стрельбы.
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Лазуткин заявил об угрозах в адрес его сына

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Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
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Morgan Stanley
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Американский финансовый конгломерат. Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.
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