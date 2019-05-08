Экономика
Morgan Stanley откажется от деятельности в РоссииИзвестия вчера в 19:39
«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе. Заявление о прекращении банковской деятельности, как ожидается, будет подано в ЦБ в I квартале следующего года.
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Футбол
Мостовой: для «Барселоны» — это просто позор, мрак и ужас
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "Барселоны" в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
Обновлено в 17:32
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Футбол
Робертсон: Главное, что «Ливерпуль» вышел в финал
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) и выход команды в финал турнира.
Обновлено в 17:43
Политика
На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне
Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Авто
Suzuki выпустили ограниченную версию Suzuki Swift Sport
Новинка получила черные 18-дюймовые легкосплавные диски OZ Racing и низкопрофильную резину Michelin Pilot Sport 4. Suzuki Swift Sport Katana дополнительно получил «губу» на передний бампер и дополнительные накладки на пороги «под карбон».
Обновлено в 13:55
Политика
Андрей Мерзликин пересёк границу Украины через рапсовое поле
Обновлено в 05:45
Происшествия
Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой отметить бортпроводников сгоревшего самолета SSJ100 госнаградами.
Обновлено в 09:59
Политика
Савченко захотела стать министром обороны
Обновлено в 13:04
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра из-за «свинства» режиссера
Российская актриса покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока, заявив в своем инстаграме о "свинстве" со стороны режиссера-постановщика Антона Яковлева.
Обновлено в 18:15
Шоу-бизнес
Игорь Стам купил жилье, чтобы тайно встречаться с любовницей
Девушка надеялась, что мужчина купил жилье для их совместного будущего, и была крайне удивлена, когда увидела Ксению.
Обновлено в 12:00
Футбол
АПЛ назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезона
Английская Премьер-лига назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезона.
Обновлено в 14:51
Футбол
Трент и Ориги разыграли угловой года: «Барселона» вообще не поняла, что происходит
Сам Трент после игры подтвердил, что это была импровизация.
Обновлено в 17:45
Космос
На Байконуре началась подготовка к запуску корабля «Союз МС-15»
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Происшествия
На проспекте Гагарина тушат торговый павильон
Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что среди погибших при пожаре в Шереметьево есть гражданин США.
Обновлено в 16:41
Происшествия
В Колорадо не менее семи человек пострадали при стрельбе в школе
По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо, двое подозреваемых задержаны, сообщил в Twitter шериф округа Дуглас.
Обновлено в 18:12
Политика
США решили направить госпитальный корабль к берегам Венесуэлы
"В июне по распоряжению президента Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort".
Обновлено в 16:27
Кино
Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»
Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено в 11:44
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Обновлено в 04:30
Происшествия
ФСБ задержала семь членов националистической организации
«Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбуждённого Главным следственным управлением СК России по Москве уголовного дела 7 мая в Москве, Московской области и Владимире задержаны семь активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе
Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес
Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве
Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.
Обновлено в 13:34
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100
Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
Обновлено в 11:43
Общество
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено в 16:02