Экономика

Morgan Stanley откажется от деятельности в РоссииИзвестия вчера в 19:39

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе. Заявление о прекращении банковской деятельности, как ожидается, будет подано в ЦБ в I квартале следующего года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Morgan Stanley назвал дату прекращения работы в России

РБКвчера в 17:10

Morgan Stanley разочаровался в финансовом рынке России

ПРАЙМ07:24

Банк Morgan Stanley вскоре прекратит свою деятельность в России

Эхо Москвы10:04

Клиентов Morgan Stanley «распугала» недружественная политика Вашингтона

REGNUM06:52

Как в Россию пришел и ушел Morgan Stanley

Ведомости17:45

Morgan Stanley прекратит банковскую деятельность в России

ТАССвчера в 16:39

Morgan Stanley свернет банковскую и брокерскую деятельность в России

Forbesвчера в 12:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Футбол

Мостовой: для «Барселоны» — это просто позор, мрак и ужас

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "Барселоны" в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
Обновлено в 17:32
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено в 12:37
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Футбол

Робертсон: Главное, что «Ливерпуль» вышел в финал

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) и выход команды в финал турнира.
Обновлено в 17:43
Политика

На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне

Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Авто

Suzuki выпустили ограниченную версию Suzuki Swift Sport

Новинка получила черные 18-дюймовые легкосплавные диски OZ Racing и низкопрофильную резину Michelin Pilot Sport 4. Suzuki Swift Sport Katana дополнительно получил «губу» на передний бампер и дополнительные накладки на пороги «под карбон».
Обновлено в 13:55
Политика

Андрей Мерзликин пересёк границу Украины через рапсовое поле

Обновлено в 05:45
Происшествия

Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой отметить бортпроводников сгоревшего самолета SSJ100 госнаградами.
Обновлено в 09:59
Политика

Савченко захотела стать министром обороны

Обновлено в 13:04
Театры

Самбурская со скандалом ушла из театра из-за «свинства» режиссера

Российская актриса покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока, заявив в своем инстаграме о "свинстве" со стороны режиссера-постановщика Антона Яковлева.
Обновлено в 18:15
Шоу-бизнес

Игорь Стам купил жилье, чтобы тайно встречаться с любовницей

Девушка надеялась, что мужчина купил жилье для их совместного будущего, и была крайне удивлена, когда увидела Ксению.
Обновлено в 12:00
Футбол

АПЛ назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезона

Английская Премьер-лига назвала список претендентов на звание лучшего тренера сезона.
Обновлено в 14:51
Футбол

Трент и Ориги разыграли угловой года: «Барселона» вообще не поняла, что происходит

Сам Трент после игры подтвердил, что это была импровизация.
Обновлено в 17:45
Космос

На Байконуре началась подготовка к запуску корабля «Союз МС-15»

Обновлено вчера в 11:00
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Происшествия

На проспекте Гагарина тушат торговый павильон

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что среди погибших при пожаре в Шереметьево есть гражданин США.
Обновлено в 16:41
Происшествия

В Колорадо не менее семи человек пострадали при стрельбе в школе

По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо, двое подозреваемых задержаны, сообщил в Twitter шериф округа Дуглас.
Обновлено в 18:12
Политика

США решили направить госпитальный корабль к берегам Венесуэлы

"В июне по распоряжению президента Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort".
Обновлено в 16:27
Кино

Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»

Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено в 11:44
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Происшествия

В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу

Обновлено в 04:30
Происшествия

ФСБ задержала семь членов националистической организации

«Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбуждённого Главным следственным управлением СК России по Москве уголовного дела 7 мая в Москве, Московской области и Владимире задержаны семь активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Общество

Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе

Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве

Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.
Обновлено в 13:34
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
Обновлено в 11:43
Общество

В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»

В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено в 16:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное