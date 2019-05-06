Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в РоссииРИА Новости вчера в 18:35

Morgan Stanley намерена в первом квартале будущего года подать в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России. Об этом говорится в отчете российского подразделения группы.

Политика Могерини выступила против военного вмешательства в дела Венесуэлы Международное сообщество должно найти возможности для политического диалога в Венесуэле, никакого военного вмешательства быть не должно, считает глава дипломатии ЕС Фредерика Могерини.

Здоровье В Минздраве рассказали, как бороться с аллергией В Минздраве России рассказали RT, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии.

Политика На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Религия Православные христиане отмечают Радоницу Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.

Экономика Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.

Хоккей «Колорадо» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе» Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий матч серии за выход в финал Западной конференции НХЛ состоится 8 мая в Сан-Хосе.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился сын Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.

Хоккей Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.

Шоу-бизнес Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.

Экономика Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».

Происшествия В Москве проверяют около 40 объектов после сообщений о минировании Около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве правоохранители после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Экономика «Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн "Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.

Политика Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.

Происшествия В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100 Издания Великобритании Daily Mail и Metro написали об авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", вспыхнувшего при экстренной посадке в московском Шереметьево.

Армия и оружие В России создадут первый атомный авианосец Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.

Шоу-бизнес Владимир Пресняков оправдался за свое отсутствие на юбилее Пугачевой Поклонники Пугачевой и журналисты обратили внимание, однако, что на юбилейном концерте отсутствовал близкий друг семьи и фактически родственник Аллы Борисовны Владимир Пресняков.

Футбол Мать Роналду восхитилась несуществующим достижением сына Мария Долорес Авейру, мать португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, восхитилась придуманным достижением сына.