Экономика

Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в РоссииРИА Новости вчера в 18:35

Morgan Stanley намерена в первом квартале будущего года подать в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России. Об этом говорится в отчете российского подразделения группы.
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Один из старейших инвестбанков Morgan Stanley уходит с российского рынка

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В Москве проверяют около 40 объектов после сообщений о минировании

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Morgan Stanley
Банк
Американский финансовый конгломерат. Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.
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