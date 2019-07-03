Энергетика

Morgan Stanley изменил долгосрочный прогноз цен на нефтьREGNUM вчера в 16:19

Банк Morgan Stanley изменил долгосрочный прогноз цены на нефть марки Brent в сторону снижения, 3 июля передает агентство Reuters.
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Нефть растёт в цене, несмотря на пессимистичные прогнозы

REGNUMвчера в 16:34

Morgan Stanley понизил прогнозы по ценам на нефть

Profinance.ruвчера в 05:53
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