Энергетика
Morgan Stanley изменил долгосрочный прогноз цен на нефтьREGNUM вчера в 16:19
Банк Morgan Stanley изменил долгосрочный прогноз цены на нефть марки Brent в сторону снижения, 3 июля передает агентство Reuters.
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Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны
Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Общество
В городе Назарово не знают, как реализовать сказочные перспективы строительства
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Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
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Появилась фотография экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик».
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Авто
«Акульи плавники»: Для чего на американские автомобили устанавливали такую конструкцию?
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Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
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Путин назвал условие диалога с Киевом
По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено 02 июля в 08:01
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Гаджеты
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Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.
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Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине
Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.
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Происшествия
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В Сети появилось фото атомной подлодки проекта 09786 "Оренбург", носителя атомной глубоководной станции проекта 10831, который известен как АС-31 "Лошарик", сообщает ТАСС.
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Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
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