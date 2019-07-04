Энергетика
Morgan Stanley изменил долгосрочный прогноз цен на нефтьREGNUM вчера в 16:19
Банк Morgan Stanley изменил долгосрочный прогноз цены на нефть марки Brent в сторону снижения, 3 июля передает агентство Reuters.
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Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Наука
Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета
Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Политика
В Гибралтаре по подозрению в поставках нефти в Сирию задержали танкер
Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза.
Обновлено в 02:44
Экономика
Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес
Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Политика
Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ
«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — цитирует главу Минобороны пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Политика
Путин рассказал, почему планы по развитию страны реализуются медленно
Как заявил российский президент Владимир Путин, не все задуманное по планам развития страны воплощается в жизнь из-за непредвиденных обстоятельств, сообщил Владимир Путин газете Corriere della Sera.
Обновлено в 03:03
Космос
Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса
Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
Число пострадавших от взрывов во время салюта в Минске достигло 8
Накануне вечером в Минске дали салют по случаю Дня независимости республики. Из-за взрывов ракет салютной установки разлетелись осколки.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим
Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Сиделку признали виновной в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки
Обновлено вчера в 11:55
Экономика
Мутко потребовал разобраться с причинами жалоб дольщиков в Татарстане
Вице-премьер России Виталий Мутко дал поручение президенту Татарстана Рустаму Минниханову и кабинету министров республики разобраться с причинами многочисленных обращений обманутых дольщиков региона в федеральные органы власти, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Раскрыты имена всех погибших на подлодке моряков
Российское Минобороны показало имена всех 14 моряков, погибших при пожаре на подводной лодке в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:24
Общество
В Японии более миллиона человек эвакуируют из-за ливней
Японские власти распорядились эвакуировать более миллиона человек из южных регионов страны из-за мощных ливней.
Обновлено в 01:27
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика
В Госдуму внесли проект о компенсации советских вкладов граждан
В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает возврат к полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.
Обновлено вчера в 16:49
ЖКХ
В Канске оценивают ущерб от подтопления
Город Канск в Красноярском крае приходит в себя после подтопления.
Обновлено вчера в 23:38
Авто
Как выросла средняя цена на новый автомобиль в России
Обновлено в 02:42
Политика
Туск: Саммит ЕС согласовал кандидатов в руководство евроструктур
Лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, включая нового главу ЕК, на должность которого выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, сообщил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.
Обновлено 02 июля в 14:59
Спорт
Глава Федерации велоспорта Украины покинет пост из-за оскорбления гонщицы
Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в ближайшее время может быть отстранён с занимаемой должности в связи с конфликтом с велогонщицей Анной Соловей.
Обновлено в 02:27
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:32
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей
Приостановка выпуска автомобилей состоится с 3 июля. Поставки запчастей срывает ООО «Завод Автокомпонент», расположенный в Нижнем Новгороде.
Обновлено 02 июля в 13:01
Здоровье
От укусов клещей в Ленобласти пострадало больше человек, чем обычно
Больше всего от клещей пострадали в Тихвинском районе: там зарегистрировано 947 случаев.
Обновлено вчера в 14:56
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 09:11