Энергетика
Morgan Stanley изменил долгосрочный прогноз цен на нефтьREGNUM вчера в 16:19
Банк Morgan Stanley изменил долгосрочный прогноз цены на нефть марки Brent в сторону снижения, 3 июля передает агентство Reuters.
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Происшествия
Forbes назвал возможную причину возгорания на подлодке
Проблема с аккумулятором, обеспечивающим электропитание атомной глубоководной станции АС-31, могла стать причиной трагедии, приведшей к гибели 14 моряков в Баренцевом море, сообщил журнал Forbes 3 июля, ссылаясь на собственный источник в судостроительной отрасли.
Обновлено вчера в 12:52
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Наука
Зрительные нейроны оказались многофункциональными
Обновлено 02 июля в 04:19
Политика
Путин назвал ключевое отличие России от США
Россия не вмешивается в дела других стран, это ключевое отличие от США и ряда их союзников, заявил президент Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
Не менее 26 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Гондураса, сообщает в среду местный канал Televicentro со ссылкой на вооруженные силы страны.
Обновлено вчера в 18:50
Технологии
«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом
Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
На Уралмаше убили экс-главу киргизской диаспоры
Обновлено 02 июля в 23:56
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия
Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи
«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено 02 июля в 08:33
Футбол
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки
В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины с тем же счетом.
Обновлено вчера в 22:26
Футбол
«Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал» претендуют на Себальоса
Полузащитник «Реала» Дани Себальос может продолжить карьеру в АПЛ.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
Сахалинский аквапарк хотят открыть в августе, но смогут в сентябре
Новые распорядители имущества должны были открыть аквапарк за три месяца, но сделать этого не сумели — отчасти из-за споров со строителями, отчасти из-за намерения серьезно усилить коммерческую составляющую объекта.
Обновлено вчера в 18:42
Политика
«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России
«Нафтогаз» ожидает перебои в транзите российского газа в первом квартале 2020 года, заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов в ходе конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено вчера в 03:14
Экономика
Пенсионный налог может стать обязательным
Концепция ИПК предполагает, что из зарплат граждан будет изыматься дополнительный «пенсионный налог» (предположительно, в размере 6% от зарплаты), который пойдет на формирование дополнительной части пенсии.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
В Италии при извержении вулкана погиб турист
Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.
Обновлено вчера в 17:51
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июль
«Совершенно секретно»: Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что практически по всей России в июле синоптики ждут температуру около и выше норм, сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады
В результате падения мусоровоза с эстакады в городе Юнион-Сити, штат Нью-Джерси, пострадали 12 человек.
Обновлено вчера в 20:07
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Технологии
В России разработали новый способ пеленгации
Фазовый способ пеленгации для определения угловых координат источников излучения сигналов разработали специалисты Особого конструкторского бюро Московского энергетического института (ОКБ МЭИ), сообщает 3 июля пресс-служба холдинга «Российские космические системы».
Обновлено вчера в 07:49
Политика
В ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
На саммите Евросоюза сформировали список кандидатур на ключевые посты в структурах организации.
Обновлено 02 июля в 14:43
Армия и оружие
Французский разведывательный корабль вошёл в Чёрное море
Французский разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС прибыл в черноморскую акваторию, сообщил Bosphorus Observer.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
В Иркутской области за сутки подтоплено пять новых населенных пунктов
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие
Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года
Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено вчера в 03:55
Политика
Глава ЛНР присоединился к акции блогеров, требующих от Зеленского признать выбор Донбасса
Жители Донбасса - участники, начавшейся в мае акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, - требуют от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну, выплатить замороженные уже почти пять лет пенсии и отменить задекларированные планы ввода на территорию ЛНР и ДНР международных миротворческих миссий.
Обновлено вчера в 07:28
Здоровье
Ученые назвали неожиданные причины инсульта
Ученые назвали неожиданные причины инсульта, о которых мало кто знал, а некоторые даже не подозревали.
Обновлено вчера в 01:53